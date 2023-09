Μαρόκο: Εκατοντάδες νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7 Ρίχτερ – Εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

Τουλάχιστον 296 είναι οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε το βράδυ της Παρασκευής το Μαρόκο, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό που έδωσαν πριν λίγο στη δημοσιότητα οι αρχές της αφρικανικής χώρας (στη φωτογραφία από Al Oula TV via Reuters, επάνω, συντρίμμια κτιρίου στο Μαρακές).

Το δίκτυο Al Arabiya αναφέρει πως υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι σε ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν. Πέντε μέλη μιας οικογένειας ανασύρθηκαν νεκρά από ερείπια σπιτιού στην πόλη Ντεμνάτ, μετέδωσε νωρίτερα.

Ερείπια ισοπεδωμένων κτιρίων

Η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα, 01:00 ώρα Ελλάδος) είχε μέγεθος 7 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (ΝΙG) του Μαρόκου.

Κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) το μέγεθος ήταν 6,9 Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 77 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Μαρακές ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) ανακοίνωσε μέγεθος 6,8 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 18,5 χιλιόμετρα.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ερείπια ισοπεδωμένων κτιρίων και κατοίκους που βγήκαν έντρομοι στους δρόμους της Καζαμπλάνκα, του Ραμπάτ, του Μαρακές, του Αγκαντίρ… ενώ οι τηλεφωνικές επικοινωνίες διακόπηκαν.

Ο Μοντασίρ Ιτρί – κάτοικος του ορεινού χωριού Ασνι, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού – δήλωσε ότι τα περισσότερα σπίτια έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. «Γείτονές μας εγκλωβίστηκαν κάτω από τα ερείπια και καταβάλλονται αγωνιώδεις προσπάθειες για τη διάσωσή τους με όσα διαθέσιμα μέσα υπάρχουν στο χωριό», είπε.

«Η γη σείστηκε για περίπου 20 δευτερόλεπτα»

Λίγα χιλιόμετρα δυτικότερα, κοντά στην πόλη Ταρουντάντ, ο δάσκαλος Χαμίντ Αφκαρ ανέφερε ότι «η γη σείστηκε για περίπου 20 δευτερόλεπτα. Οι πόρτες ανοιγόκλειναν μόνες τους, καθώς κατέβηκα τρέχοντας από τον δεύτερο όροφο».

Εικόνες από το Μαρακές δείχνουν μεγάλες ζημιές στην παλιά πόλη, με κατεστραμμένες προσόψεις κτιρίων. «Ευτυχώς, δεν είχα κοιμηθεί ακόμα», λέει η Νταλίλα Φάχεμ, το σπίτι της οποίας υπέστη ρωγμές.

«Ο πολυέλαιος έπεσε από το ταβάνι και έτρεξα έξω», είπε η 43χρονη Χούντα Χάφσι. «Είμαι ακόμα στον δρόμο με τα παιδιά μου και φοβόμαστε», συμπλήρωσε.

Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός σε άλλες αφρικανικές χώρες, όπως η Μαυριτανία και η Αλγερία, καθώς και στο νότιο τμήμα της Πορτογαλίας μέχρι την Ισπανία.

Από τα βουνά του Ατλαντα

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο κατέγραψε και δεύτερη δόνηση, μισή ώρα μετά τον αρχικό σεισμό, 4,9 βαθμών, με επίκεντρο βορειοανατολικά του Ταρουντάντ.

Ανέφερε επίσης ότι το επίκεντρο βρίσκεται κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο Ουκαϊμεντέν, στα βουνά του Ατλαντα, περίπου 75 χιλιόμετρα από το Μαρακές, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και σημαντικό οικονομικό κέντρο.

Και εξήγησε ότι τον σεισμό προκάλεσε η «λοξή-αντίστροφη ρηγμάτωση» που παρατηρείται στην οροσειρά.

«Ασυνήθιστοι αλλά όχι απρόσμενοι»

Ενώ οι σεισμοί στην περιοχή είναι «ασυνήθιστοι αλλά όχι απρόσμενοι», τέτοιου μεγέθους δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από 120 χρόνια, σύμφωνα με το USGS.

«Από το 1900, δεν έχουν σημειωθεί M6 [μεγέθους 6] ή μεγαλύτεροι σε απόσταση 500 χιλιομέτρων από το σημερινό επίκεντρο, και μόνο 9 M5 [μέγεθος 5] και μεγαλύτεροι», προσθέτει. Στους περισσότερους από αυτούς, το επίκεντρο βρισκόταν ανατολικότερα.

Morocco 🇲🇦 Moroccan brother calls for help from under the rubble after earthquake #الزلزال which struck #مراكش #Marrakech#المغرب #morocco O Allah aid them. pic.twitter.com/qgVfDxPNGr — Jeathro Abdul Jamyle 𝕏 (@TodayMakeTawbah) September 9, 2023

Ο τελευταίος μεγάλος σεισμός που έπληξε το Μαρόκο σημειώθηκε το 2004, σκοτώνοντας πάνω από 600 ανθρώπους. Ονομάστηκε Al Hoceima, και το επίκεντρό του εντοπίστηκε σ’ ένα ενεργό όριο πλακών στη βορειότερη ακτή της χώρας, που βρέχεται από τη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα. Είχε μέγεθος 6,3 Ρίχτερ.

Ενας ακόμη μεγαλύτερος έπληξε τη γειτονική Αλγερία το 1980. Γνωστός ως El Asnam, ο σεισμός των 7,3 Ρίχτερ ήταν η ισχυρότερη σεισμική δραστηριότητα που είχε ζήσει η περιοχή εδώ και αιώνες.

Προερχόμενος, επίσης, από την οροσειρά του Ατλαντα, ισοπέδωσε σπίτια, αφήνοντας πάνω από 2.600 νεκρούς και 300.000 ανθρώπους στον δρόμο.