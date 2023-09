Μαρόκο: Πανικός και συντρίμμια από ισχυρό σεισμό 7 Ρίχτερ – Φόβοι για θύματα

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε πριν λίγο στο νοτιοδυτικό Μαρόκο, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής (ING).

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα, 01:00 ώρα Ελλάδος) και κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) είχε μέγεθος 6,9 Ρίχτερ.

Εικόνες με καταρρεύσεις κτιρίων

Το επίκεντρο εντοπίζεται 77 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Μαρακές και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε στην πόλη Ντεμνάτ, μεταδίδει το δίκτυο Al Arabiya.

A building collapses after #earthquake in #Morocco #Terremoto #Marruecos pic.twitter.com/9d1pzG5hjS

— Pan (@antony67) September 9, 2023

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), ο σεισμός είχε μέγεθος 6,8 Ρίχτερ και το εστιακό βάθος του υπολογίστηκε στα 18,5 χιλιόμετρα.

Το USGS αναφέρει ότι το επίκεντρο βρίσκεται κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο Ουκαϊμεντέν, στα βουνά του Ατλαντα, περίπου 75 χιλιόμετρα από το Μαρακές, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και σημαντικό οικονομικό κέντρο, και εξηγεί ότι η αιτία του ήταν η «λοξή-αντίστροφη ρηγμάτωση» στην οροσειρά.

🚨 BREAKING: Devastation caused by powerful earthquake in Morocco. 6.8-Magnitude. Reports of collapsed buildings and people trapped 👀 pic.twitter.com/Lp6TIhg3Cz — HumanDilemma (@HumanDilemma_) September 8, 2023

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο κατέγραψε και δεύτερη δόνηση, μισή ώρα μετά τον αρχικό σεισμό, 4,9 βαθμών, με επίκεντρο βορειοανατολικά του Ταρουντάντ.

BREAKING: Major earthquake in Morocco. 6.9 on the Richter scale according to initial reports pic.twitter.com/p8ehVIICWV — Visegrád 24 (@visegrad24) September 8, 2023

Πετάχτηκαν στους δρόμους

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ερείπια ισοπεδωμένων κτιρίων και κατοίκους που βγήκαν έντρομοι στους δρόμους της Καζαμπλάνκα, του Ραμπάτ, του Μαρακές, του Αγκαντίρ … ενώ οι τηλεφωνικές επικοινωνίες διακόπηκαν.

Morocco 🇲🇦 Moroccan brother calls for help from under the rubble after earthquake #الزلزال which struck #مراكش #Marrakech#المغرب #morocco O Allah aid them. pic.twitter.com/qgVfDxPNGr — Jeathro Abdul Jamyle 𝕏 (@TodayMakeTawbah) September 9, 2023

Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός σε άλλες αφρικανικές χώρες, όπως η Μαυριτανία και η Αλγερία, καθώς και στο νότιο τμήμα της Πορτογαλίας, μέχρι και την Ισπανία.

Ενας κάτοικος του Μαρακές, ο Brahim Himmi, είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι είδε ασθενοφόρα να φεύγουν από το παλιό ιστορικό τμήμα της πόλης.

«Ασυνήθιστοι αλλά όχι απρόσμενοι»

Ενώ οι σεισμοί στην περιοχή είναι «ασυνήθιστοι αλλά όχι απρόσμενοι», τέτοιου μεγέθους δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από 120 χρόνια, σύμφωνα με το USGS.

«Από το 1900, δεν έχουν σημειωθεί σεισμοί M6 [μεγέθους 6] ή μεγαλύτεροι σε απόσταση 500 χιλιομέτρων από το σημερινό επίκεντρο, και μόνο 9 M5 [μέγεθος 5] και μεγαλύτεροι», προσθέτει. Στους περισσότερους από αυτούς, το επίκεντρο βρισκόταν ανατολικότερα.

Ο τελευταίος μεγάλος σεισμός που έπληξε το Μαρόκο σημειώθηκε το 2004, σκοτώνοντας πάνω από 600 ανθρώπους. Ονομάστηκε Al Hoceima, και το επίκεντρό του εντοπίστηκε σ’ ένα ενεργό όριο πλακών στη βορειότερη ακτή της χώρας, που βρέχεται από τη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα. Είχε μέγεθος 6,3 Ρίχτερ.

Ενας ακόμη μεγαλύτερος έπληξε τη γειτονική Αλγερία το 1980. Γνωστός ως El Asnam, ο σεισμός των 7,3 Ρίχτερ ήταν η ισχυρότερη σεισμική δραστηριότητα που είχε ζήσει η περιοχή εδώ και αιώνες.

Nun #Erdbeben in #Marokko. Das Jahr 2023 ist so brutal. Erst Erdbeben in Türkei & Syrien, #Waldbrände in Europa und Kanada, Überschwemmungen in Griechenland. Und das Jahr 2023 ist erst kurz nach der Halbzeit. #2023brutal https://t.co/onALN5Dspe — Oliver B. (@BEllwangen) September 9, 2023

Προερχόμενος, επίσης, από την οροσειρά του Ατλαντα, ισοπέδωσε σπίτια, αφήνοντας πάνω από 2.600 νεκρούς και 300.000 ανθρώπους στον δρόμο.