CIA: Πώς επιχειρεί να στρατολογήσει Ρώσους ως κατασκόπους

Η CIA θέλοντας να στρατολογήσει περισσότερους Ρώσους ως κατασκόπους, έδωσε στην δημοσιότητα ένα βίντεο με το οποίο στοχοθετεί Ρώσους αξιωματούχους καλώντας τους να πούνε την αλήθεια για ένα σύστημα, το οποίο–όπως υποστηρίζει–είναι γεμάτο με ψεύτες και συκοφάντες.

Σύμφωνα με το Reuters, ο επικεφαλής της υπηρεσίας Ουίλιαμ Μπερνς είχε πει τον Ιούλιο ότι η δυσαρέσκεια μεταξύ ορισμένων Ρώσων για τον πόλεμο στην Ουκρανία δημιουργεί μια σπάνια ευκαιρία για την στρατολόγηση κατασκόπων και ότι η CIA δεν θα αφήσει την ευκαιρία να χαθεί.

Η υπηρεσία δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βίντεο στην ρωσική γλώσσα με τίτλο «Γιατί ήρθα σε επαφή με την CIA–για εμένα τον ίδιο», το οποίο δείχνει κάποιον που υποτίθεται ότι είναι Ρώσος αξιωματούχος και περπατάει μέσα στο χιόνι στους δρόμους μιας πόλης που μοιάζει με ρωσική. «Έλεγα επίμονα σε όλους ότι είναι ανήθικο να διαστρεβλώνεις την αλήθεια στις εκθέσεις, αλλά αυτοί που ανέβηκαν στην ιεραρχία είναι εκείνοι που έκαναν αυτό ακριβώς», ακούγεται το σπικάζ στο βίντεο στην ρωσική γλώσσα.

«Προηγουμένως πίστευα ότι η αλήθεια είχε κάποια αξία», ακούγεται επίσης στο βίντεο όπου εμφανίζεται ένας ηθοποιός που υποδύεται Ρώσο αξιωματούχο να εισέρχεται σε ρωσικό κυβερνητικό κτίριο και να δείχνει το πάσο του ενώ το πλάνο εμφανίζει το εθνόσημο της Ρωσίας, τον δικέφαλο αετό. «Οι γύρω σου μπορεί να μην θέλουν να ακούσουν την αλήθεια. Αλλά εμείς θέλουμε. Η ακεραιότητα ανταμείβεται», ακούγεται και στη συνέχεια αναφέρονται λεπτομερώς οι τρόποι που μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με την CIA, η έδρα της οποίας είναι στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια.

The CIA released a new recruiting video targeting employees of the Russian security services and the military.pic.twitter.com/iHmT9wwnQh

