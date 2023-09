Ο 46χρονος, υπολοχαγός Aden Heyman, ο 32χρονος πυροσβέστης Angel Portillo, και ο 44χρονος συνταξιούχος οδηγός Anthony Martin, συνελήφθησαν την Τετάρτη και κατηγορήθηκαν για βιασμό δεύτερου βαθμού στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ.

Η γυναίκα – η αδελφή της οποίας εργαζόταν μαζί τους – συμφώνησε να πάει στο σπίτι του Anthony Martin στις 15 Ιουλίου, αφού πέρασε την ημέρα μαζί του και με τον Portillo σε ένα τουρνουά γκολφ. Όταν έφτασαν, «κολυμπούσαν, γελούσαν και διασκέδαζαν» – μέχρι που έφτασε ο Heyman και «το κλίμα άλλαξε», όπως είπε στους αστυνομικούς.

Η γυναίκα κατήγγειλε πως συμφώνησε να κάνει σεξ με έναν από τους τρεις άνδρες, ενώ ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Περιέγραψε λεπτομερώς πώς «άρχισε να χάνεται» – και όταν συνήλθε, ο Heyman «έδινε οδηγίες στους άλλους δύο» και «τους καθοδηγούσε» για το πώς να της επιτεθούν, σύμφωνα με την έκθεση.

