Δεκαοκτώ γυναίκες φύλακες σε μία μόνο φυλακή στη Βρετανία εγκατέλειψαν τη δουλειά τους αφού σύναψαν ερωτικές σχέσεις με κρατούμενους.

Οι σχέσεις συνέβησαν όλες στη φυλακή Berwyn, τη μεγαλύτερη φυλακή της Βρετανίας, η οποία άνοιξε το 2016 και κόστισε 212 εκατομμύρια λίρες.

Το συγκεκριμένο σωφρονιστικό ίδρυμα έχει εμπλακεί έκτοτε σε μία σειρά από σκάνδαλα καθώς πέρα από τις ερωτικές περιπτύξεις μεταξύ υπαλλήλων και κρατουμένων, έχει κατηγορηθεί για διακίνηση ναρκωτικών ενώ έχει επικριθεί για τις φιλελεύθερες «άνετες» πολιτικές της αναφορικά με τις επικίνδυνες καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με τη Mirror, τον Μάρτιο 18 γυναίκες υπάλληλοι της φυλακής είχαν απολυθεί επειδή σύναπταν σχέσεις με κρατούμενους, ενώ τρεις από αυτές τις γυναίκες κατέληξαν στο δικαστήριο για τις παράνομες περιπτύξεις τους.

Ποιες ήταν;

Η Jennifer Gavan ήταν μεταξύ των φρουρών που ερωτεύτηκε έναν κρατούμενο ενώ μάλιστα, δέχτηκε 150 λίρες για να περάσει λαθραία ένα τηλέφωνο στο κελί του «αγαπημένου» της, Alex Coxon.

Το ζευγάρι πιάστηκε αργότερα να ανταλλάσσει πρόστυχα στιγμιότυπα μέσω WhatsApp και η Gavan δήλωσε ένοχη για παράβαση καθήκοντος και καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες φυλάκισης.

Η Emily Watson, μία ακόμη φύλακας, είχε σεξουαλική σχέση με τον έμπορο ναρκωτικών John McGee, ο οποίος εξέτιε ποινή οκτώ ετών για πρόκληση θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση.

Η επιτηρήτρια, Ayshea Gunn συνδέθηκε με τον ένοπλο ληστή, Khuram Razaq, και αντάλλαξαν «άκρως σεξουαλικές» φωτογραφίες και βίντεο.

Μία νέα έκθεση των Ανεξάρτητων Συμβουλίων Παρακολούθησης αποκάλυψε ότι ο αριθμός των γυναικών του βοηθητικού προσωπικού της φυλακής έχει γίνει «ο μεγαλύτερος αποσταθεροποιητικός παράγοντας» στη λειτουργία της φυλακής, καθώς πλέον έχει μειωθεί κατά πολύ λόγω των ερωτικών περιπτύξεων με κρατούμενους.

