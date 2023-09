Περισσότεροι από 100 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον 12 αιτούντες άσυλο από την Ερυθραία, τραυματίστηκαν το Σάββατο στο Ισραήλ, σε βίαιες συγκρούσεις που σημειώθηκαν στο Τελ Αβίβ μεταξύ υποστηρικτών της κυβέρνησης της αφρικανικής χώρας και αντιπάλων του προέδρου Ισάιας Αφουέρκι.

Η ισραηλινή αστυνομία χρησιμοποίησε βομβίδες κρότου-λάμψης για να σταματήσει τις ταραχές, την ώρα που κάποιοι από τους διαδηλωτές εκτόξευαν πέτρες στους αστυνομικούς και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, όπως ανέφεραν δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters.

Violent clashes between #Eritrean Diasporas divided between pro and anti-Eritrean gov’t seem to become continual law enforcement challenges for the quiet cities of the world; recently in Germany, Toronto, and yesterday #TelAviv where 114 people and 30 police officers were injured pic.twitter.com/QDyLNn5lNS — African Renaissance Television Services: ARTS TV (@ArtsTvWorld) September 2, 2023

Σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε περισσότερους από 114 ανθρώπους. Μεταξύ των τραυματιών ήταν και περίπου 30 αστυνομικοί. Το νοσοκομείο Ιτσίλοφ ανέφερε ότι μεταφέρθηκαν εκεί 38 τραυματίες και περίπου δέκα από αυτούς φέρουν τραύματα από σφαίρες.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν 39 ύποπτοι, επειδή «επιτέθηκαν σε αστυνομικούς και εκτόξευαν πέτρες». Ορισμένοι είχαν επάνω τους «όπλα, γκαζάκια και πιστόλια τέιζερ».

At least 170 people were injured on Saturday during clashes between #Israeli police and hundreds of #Eritrean asylum seekers in #TelAviv.https://t.co/zB20NoodhT pic.twitter.com/ZbV9qv1pkj — The Palestine Chronicle (@PalestineChron) September 2, 2023

Άγριες εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, οι υποστηρικτές της κυβέρνησης της Ερυθραίας δέρνουν τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές με γκλομπ.

⚡🇮🇱 #Israel – At least 100 people are injured when supporters and opposers of the Eritrean government clashed in Tel Aviv, Israel.#TelAviv #clashes #Eritrea pic.twitter.com/bUpIEZ9t1N — X News Monitor (@xNewsMonitor) September 2, 2023

Τα βίαια επεισόδια ξέσπασαν στο περιθώριο μιας εκδήλωσης που οργάνωσε η πρεσβεία της Ερυθραίας για να γιορτάσει την Ημέρα της Επανάστασης, δηλαδή την επέτειο της έναρξης του πολέμου της ανεξαρτησίας από την Αιθιοπία, το 1961.

Ο Αφουέρκι κυβερνά την Ερυθραία αφότου η χώρα κέρδισε την ανεξαρτησία της, το 1993. Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν την κυβέρνησή του για την καταστολή που εφαρμόζει. ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση της έχουν επιβάλει κυρώσεις για το λόγο αυτό.

«Γιατί φύγαμε από τη χώρα μας; Γιατί η ισραηλινή αστυνομία τους έδωσε άδεια να γιορτάσουν (…) για αυτόν τον δικτάτορα; Είμαστε κατά όλων αυτών. Γιατί βρίσκομαι εδώ ζητώντας καταφύγιο;» είπε ένας διαδηλωτής, ο Χάγκος Γκάβριοτ.

Δημοσιογράφοι είπαν ότι είδαν άνδρες, με τραύματα στο κεφάλι και αίματα στα χέρια, να κείτονται στο έδαφος, σε μια παιδική χαρά.

«Αυτή τη στιγμή, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της συνοριοφυλακής συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τους παραβάτες το νόμου στην περιοχή του Τελ Αβίβ», ανέφερε η αστυνομία.

Στο Ισραήλ ζουν σήμερα περίπου 25.500 Ερυθραίοι που έχουν ζητήσει άσυλο, σύμφωνα με την Assaf, μια οργάνωση που βοηθά τους πρόσφυγες. Πολλοί λένε ότι θα διωχθούν ποινικά στη χώρα τους εάν επαναπατριστούν.

Η Ερυθραία απαιτεί από τους πολίτες της να λαμβάνουν άδεια εξόδου για να φύγουν από τη χώρα. Είναι μια από τις πιο απομονωμένες χώρες του κόσμου και κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις παγκοσμίως όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την οικονομική ανάπτυξη.

