Η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας (NATS) της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν εκατοντάδες πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, η NATS ανακοίνωσει ότι θέτει σε εφαρμογή περιορισμούς στη ροή αεροσκαφών, όσο εργάζεται για να το διορθώσει το τεχνικό πρόβλημα.

«Αντιμετωπίζουμε αυτήν την ώρα τεχνικό πρόβλημα και θέσαμε σε εφαρμογή περιορισμούς στη ροή της κυκλοφορίας για να διατηρηθεί η ασφάλεια», δήλωσε εκπρόσωπος της NATS, συμπληρώνοντας ότι «μηχανικοί εργάζονται για να βρουν και να διορθώσουν το πρόβλημα».

We are currently experiencing a technical issue and have applied traffic flow restrictions to maintain safety. We apologise for any inconvenience this may cause. We will publish updates on our website here:https://t.co/YJO7NyZKxs

— NATS (@NATS) August 28, 2023