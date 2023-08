Τουλάχιστον 18 επιβάτες κάηκαν θανάσιμα και άλλοι 14 τραυματίστηκαν όταν επιβατικό λεωφορείο έπιασε φωτιά μετά από σύγκρουση με βαν στην επαρχία Πουντζάμπ στο βορειοανατολικό Πακιστάν το πρωί της Κυριακής, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το θανατηφόρο δυστύχημα συνέβη κοντά στην περιοχή Χαφιζαμπάντ, όπου το λεωφορείο έπεσε πάνω στο βαν που μετέφερε βαρέλια με βενζίνη.

