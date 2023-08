Όταν ένα τοτέμ εμφανίστηκε μυστηριωδώς σε ένα δημοφιλές παραλιακό μονοπάτι στη νοτιοανατολική Αγγλία, οι τοπικές εικασίες σχετικά με το ποιος ήταν υπεύθυνος για τον ξύλινο πάσσαλο κυμαίνονταν ανάμεσα σε φάρσες καλλιτεχνών μέχρι εξωγήινους.

Ο στύλος ύψους 2,4 μέτρων, που στήθηκε στις κορυφές των βράχων στο North Downs Way στο Κεντ, μεταξύ του Folkestone και του Dover, προκάλεσε το ενδιαφέρον για την επιγραφή του με το όνομα Perkūnas, του θεού του κεραυνού, της Βαλτικής.

Επιθυμώντας να διατηρήσει το έργο τέχνης τοποθετημένο στο φυσικό καταφύγιο Capel-Le-Ferne, το Kent Wildlife Trust βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής αίτησης στο περιφερειακό συμβούλιο του Ντόβερ για αναδρομική πολεοδομική άδεια. Αλλά η έκκλησή της να βρει τον καλλιτέχνη που βρίσκεται πίσω από αυτό έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής ανεπιτυχής.

Ο Dr Francis Young, ιστορικός και λαογράφος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης με ειδίκευση στην ιστορία της θρησκείας και των πεποιθήσεων, δήλωσε ότι ο στύλος, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι σκαλισμένος από ένα μόνο δέντρο, φαίνεται να υποδηλώνει μια λιθουανική σύνδεση με την προέλευσή του.

«Ο Perkūnas είναι ίσως ο πιο γνωστός θεός της Βαλτικής» είπε. «Αυτό είναι το λιθουανικό του όνομα. Είναι το ίδιο με τον σλαβικό θεό Perun. Είναι ένας από τους τρεις ή τέσσερις κορυφαίους θεούς της βαλτικής μυθολογίας, αλλά όχι ο πιο σημαντικός. Είναι ισοδύναμος με τον σκανδιναβικό θεό Θορ και επίσης κρατάει σφυρί».

Ο Γιανγκ, συγγραφέας του βιβλίου Pagans in the Early Modern Baltic: Sixteenth-Century Ethnographic Accounts of Baltic Paganism, δήλωσε ότι λίγα είναι γνωστά για την εμφάνιση των αρχικών παγανιστικών τοτέμ, καθώς δεν υπάρχουν σωζόμενες απεικονίσεις τους.

Είπε όμως ότι το μυστηριώδες γλυπτό φαίνεται να ταιριάζει με τις περιγραφές των τοτέμ από χριστιανούς ιεραποστόλους του 15ου και 16ου αιώνα στη Λιθουανία, την τελευταία χώρα της Ευρώπης που σταμάτησε να ασκεί τον παγανισμό και την έρευνα για τις συγκριτικές μυθολογίες της ανατολικής Ευρώπης.

«Μερικές φορές το τοτέμ ήταν σκαλισμένο από ένα ζωντανό δέντρο ή από ένα δέντρο που μόλις είχε πεθάνει» πρόσθεσε ο Γιανγκ.

Μια άλλη άποψη

Ο Jerzy Sikora, μεσαιωνικός αρχαιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Łódź, σημείωσε στο Twitter ότι το τοτέμ του Κεντ έμοιαζε με το Wolin Svetovit, ένα ξύλινο γλυπτό του 9ου ή 10ου αιώνα που απεικονίζει τον Svetovit, έναν σλαβικό θεό της αφθονίας και του πολέμου, το οποίο βρέθηκε στην Πολωνία το 1974.

Ο Γιανγκ συμφώνησε ότι αυτό μπορεί να αποτελεί την έμπνευση για το γλυπτό του Κεντ, δεδομένης της έλλειψης άλλου πηγαίου υλικού.

Είπε όμως ότι η θέση του νέου τοτέμ ήταν ασυνήθιστη, καθώς τα γλυπτά αυτά παραδοσιακά τοποθετούνταν σε δασικές συστάδες.

Ο Ian Rickards, περιφερειακός διευθυντής του Kent Wildlife Trust, δήλωσε ότι του άρεσε να υποθέτει ότι το τοτέμ είχε στηθεί για να προστατεύσει τους πρόσφατα επανεισαχθέντες κοκκινολαίμηδες, πουλιά που απουσίαζαν από τη φύση στο Κεντ για πάνω από 200 χρόνια λόγω της απώλειας ενδιαιτημάτων και της ιστορικής δίωξης.

«Θέλω να πιστεύω ότι κάποιος επικαλέστηκε αυτόν τον θεό για να προστατεύσει τα πουλιά που φωλιάζουν στα βράχια της κιμωλίας με τον πρόσφατο υγρό και θυελλώδη καιρό» δήλωσε ο Rickards, ο οποίος έχει επισκεφθεί το γλυπτό δύο φορές από την ξαφνική εμφάνισή του στα τέλη Ιουλίου.

