Ένας άνδρας τραυματίσθηκε σήμερα με μαχαίρι στην είσοδο του Βρετανικού Μουσείου στο Λονδίνο και ο δράστης συνελήφθη, ανέφερε η αστυνομία, η οποία απέκλεισε το ενδεχόμενο να πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, το Βρετανικό Μουσείο εκκενώθηκε.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε πως επενέβη γύρω στις 10:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας) για ένα «μεμονωμένο επεισόδιο», «το οποίο δεν θεωρείται τρομοκρατικού χαρακτήρα»: «ένας άνδρας τραυματίσθηκε με μαχαίρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο».

Pictures from the scene of a stabbing near the British Museum show a major emergency services presence. https://t.co/OAHESdKetq

Ένας άλλος άνδρας «συνελήφθη για πρόκληση τραυμάτων» μετά το επεισόδιο αυτό, το οποίο σημειώθηκε «στη διασταύρωση της Russell Street και της Museum Street», όπου βρίσκεται η κύρια είσοδος του μουσείου, διευκρίνισε η Σκότλαντ Γιάρντ.

The British Museum has been evacuated after stabbing in Central London

A man has been arrested on suspicion of causing grievous bodily harm after a man was stabbed close to the British Museum, Metropolitan Police have confirmed.https://t.co/QEctVpcW15

