Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας πολύ σοβαρά από επίθεση με μαχαίρι σε νοσοκομείο του Λονδίνου.

Το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται επί του παρόντος ως τρομοκρατική ενέργεια, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία, σημειώνοντας ότι ένας άνδρας συνελήφθη.

Ένοπλοι αστυνομικοί απάντησαν σε ένα περιστατικό στο νοσοκομείο Central Middlesex αφού κλήθηκαν στις 13.18 τοπική ώρα (15:18 ώρα Ελλάδας) και βρήκαν δύο ανθρώπους με τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία είπε ότι ένας από αυτούς έφερε τραύματα απειλητικά για τη ζωή του.

«Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα έξω από το νοσοκομείο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, προσθέτοντας ότι ο άνδρας αυτός νοσηλεύεται επίσης με απειλητικά για τη ζωή του τραύματα, που πιστεύεται ότι προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του.

NEW Staff and patients have returned inside Central Middlesex Hospital A man has been arrested following a stabbing Two people found with stab injuries, one has life-threatening injuries, the other has injuries that are non life-threatening. @LBC @LBCNews pic.twitter.com/6NhH4qwBiT — Henry Riley (@HenryRiley1) June 21, 2023

‘The patients were freaked out.’ Amie Ferris-Rotman, who was visiting Central Middlesex Hospital with her father, describes being locked down in the dialysis unit for 45 minutes after two people were stabbed. Latest: https://t.co/RVqjYsWmSz 📺 Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/ykp8d6fow0 — Sky News (@SkyNews) June 21, 2023

«Η αστυνομία εργάζεται για να εξακριβώσει τις συνθήκες. Προς το παρόν το περιστατικό δεν ερευνάται ως ένα που συνδέεται με τρομοκρατία».

Το νοσοκομείο έκλεισε προσωρινά, αλλά άνοιξε ξανά, είπε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι οι αστυνομικοί θα παραμείνουν στο νοσοκομείο ενώ διεξάγονται περαιτέρω έρευνες, χωρίς ωστόσο να αναζητούνται άλλοι ύποπτοι.

[VIDEO] Not a good day to be at Central Middlesex Hospital. Armed police arriving following a stabbing. pic.twitter.com/Okse6jIB6n — Dat Brown Skin Gal 🐾🎸🇬🇩🇳🇬🇬🇧 (@missdemenor) June 21, 2023

Πηγή: ΑΠΕ