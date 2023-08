Ένας 22χρονος άνθρωπος έχασε τη ζωή του και οκτώ τραυματίστηκαν από τα επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ το βράδυ της Δευτέρας έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο άτυχος οπαδός των κιτρινόμαυρων δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές και κατέληξε στο νοσοκομείο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε και τραύμα σε αρτηρία στο μπράτσο.

07.08.2023, AEK Athens🇬🇷 vs BBB (Dinamo Zagreb🇭🇷), AEK run https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/GFU1DwWCj7

Παράλληλα, για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο οδηγήθηκαν ακόμα 8 άτομα, πέντε Κροάτες και τρεις ημεδαποί, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, ο οποίος τραυματίστηκε από πέτρα στο κεφάλι.

Οι χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, που ήρθαν στη χώρα μας μεμονωμένα με τα αυτοκίνητά τους, καθώς υπήρχε απαγόρευση μετακίνησης.

Ωστόσο, έδρασαν οργανωμένα και με συγκεκριμένο σχέδιο, προχωρώντας σε άγριες συμπλοκές και αρκετές καταστροφές γύρω από το γήπεδο του Δικεφάλου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, όσοι κινούνταν το απόγευμα της Δευτέρας στην εθνική οδό, παρατηρούσαν με έκπληξη τα δεκάδες οχήματα με κροατικές πινακίδες, που διέσχισαν τη χώρα χωρίς να τους γίνει κανένας έλεγχος.

Οι αστυνομικές αρχές που έφτασαν λίγα λεπτά μετά τις άγριες συμπλοκές στη Νέα Φιλαδέλφεια, έκαναν χρήση χημικών για να διαλύσουν τις συμπλοκές, ενώ προχώρησαν σε δεκάδες προσαγωγές που αργότερα μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Συνολικά συνελήφθησαν 96 άτομα, εκ των οποίων οι 8 είναι οι τραυματίες που νοσηλεύονται στον Ερυθρό Σταυρό, ενώ οι υπόλοιποι 88 κρατούνται στη ΓΑΔΑ.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 82 Κροάτες, έναν Αυστριακό, ένα Βόσνιο, έναν Αλβανό, ένα Γερμανό και δύο Έλληνες.

Φτάνοντας στην Αττική Οδό, τα οχήματα σκορπίστηκαν και το επόμενο «ραντεβού» δόθηκε στο σταθμό «Ειρήνη» του Ηλεκτρικού. Από εκεί έφτασαν μέχρι το σταθμό «Πευκάκια» και κατευθύνθηκαν στη συνέχεια πεζή προς το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt

