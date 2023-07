Η 85χρονη θρυλική σταρ φαίνεται πως έπαθε θερμοπληξία όση ώρα ήταν στη σκηνή, καθώς οι θερμοκρασίες που επικρατούν σε όλη τη χώρα είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Καθώς η Jane Fonda μιλούσε στο πλήθος, οι εργαζόμενοι στα Starbucks στάθηκαν αλληλέγγυοι στα απεργούντα μέλη της SAG-AFTRA και της WGA έξω από τα στούντιο του Netflix στο Λος Άντζελες την Παρασκευή.

Η Fonda υποστήριξε τους απεργούς συμμετέχοντας στην πορεία, ενώ φορούσε ένα μπλουζάκι “SAG AFTRA STRONG” και ένα καπέλο για να προστατευτεί από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες το απόγευμα της Παρασκευής.

Κάποια στιγμή, τη βοήθησαν να κατέβει από τη σκηνή και ξεκουράστηκε σε μια καρέκλα με το κεφάλι κάτω, ενώ οι γύρω της φάνηκε να τη φροντίζουν.

Well with Hanoi Jane joining the strike then what little sympathy had for the strikers just left.

Frail Jane Fonda is helped off stage at Hollywood actors’ strike https://t.co/sedyZP72LI @MailOnline

— steve lowe (@jslowe1949) July 29, 2023