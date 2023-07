Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της Μαριάννας Βαρδινογιάννη εκφράζει με ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης.

«Είμαι βαθιά λυπημένος για τον θάνατο της αγαπημένης φίλης, Μαριάννας Βαρδινογιάννη, υπερμάχου της υγείας των παιδιών, που θα μείνει στην ιστορία για το φιλανθρωπικό της έργο. Η αφοσίωσή της, οι ακούραστες προσπάθειές της και το αποτύπωμά της στην κοινωνία, θα μας εμπνέουν για πάντα. Η Όλγα κι εγώ δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την καλοσύνη που έδειξε στην οικογένειά μας και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της» γράφει στην ανάρτησή του ο Τζορτζ Τσούνης.

Deeply saddened hearing about the passing of humanitarian, philanthropist, children’s health advocate, and dear friend Marianna Vardinoyannis. Her dedication, tireless efforts, and positive impact on society will inspire us forever. Olga and I will never forget the kindness that… pic.twitter.com/8rvoZi8QF3

— George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) July 25, 2023