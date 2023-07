Αρκετοί πεζοπόροι είδαν τις γυναίκες να μπαίνουν στο πάρκο το πρωί του Σαββάτου και ανησύχησαν όταν δεν τις είδαν να επιστρέφουν, όπως ανέφερε η πολιτειακή αστυνομία της Νεβάδα σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή.

Έτσι, οι πεζοπόροι κάλεσαν την αστυνομία αφού ο καύσωνας εκείνη την ημέρα ήταν μεγάλος και ανησύχησαν. Όταν η αστυνομία της πολιτείας της Νεβάδα έφτασε για να ερευνήσει γύρω στις 2:45 μ.μ., ανακάλυψε τη μία από τις δύο γυναίκες νεκρή κατά μήκος ενός από τα μονοπάτια πεζοπορίας.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν στη συνέχεια τη βοήθεια μιας ομάδας έρευνας και διάσωσης του Μητροπολιτικού Αστυνομικού Τμήματος του Λας Βέγκας στην εύρεση της δεύτερης γυναίκας.

Στη συνέχεια ανακάλυψαν το πτώμα της άλλης πεζοπόρου σε ένα φαράγγι. Η αστυνομία δεν δημοσίευσε στοιχεία ταυτότητας για τους νεκρούς, ούτε και την αιτία θανάτου.

Το Valley of Fire State Park, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, βρίσκεται περίπου 45 λεπτά βορειοανατολικά του κέντρου του Λας Βέγκας, όπου οι θερμοκρασίες έφτασαν σε τριψήφια επίπεδα το Σάββατο.

Συγκεκριμένα, η μέγιστη θερμοκρασία του Σαββάτου ήταν 114 βαθμοί, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Two female hikers were found dead in Nevada’s Valley of Fire State Park on Saturday afternoon, state police sayhttps://t.co/kRUvFOsPGr

