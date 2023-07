Η απίστευτη στιγμή που ένας απελπισμένος πατέρας σπάει το παρμπρίζ του αυτοκινήτου του για να σώσει το μωρό του μέσα από ένα επικίνδυνα καυτό αυτοκίνητο, καταγράφηκε στην κάμερα και κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

Τα πλάνα από τη διάσωση τράβηξε ένας παρευρισκόμενος και δείχνουν έναν άνδρα να προσπαθεί επανειλημμένα να σπάσει το τζάμι με ένα σίδερο για να σώσει το μωρό του από το αυτοκίνητο σε ένα πάρκινγκ στο Άρλινγκτον του Τέξας.

Φαίνεται ένα πλήθος ανθρώπων να περιβάλλει το όχημα και να συνεργάζονται για να σπάσουν το μπροστινό παρμπρίζ με διάφορα εργαλεία.

Στη συνέχεια πλησιάζει ένας δεύτερος άνδρας για να βοηθήσει και τελικά οι δυο τους καταφέρνουν να ανοίξουν μία μεγάλη τρύπα.

Μία γυναίκα σκαρφάλωσε μέσα, έπιασε το παιδί και το παρέδωσε στον πατέρα του. Παρά την ταλαιπωρία του, το μωρό ήταν καλά και δεν αναμένονται κατηγορίες ως αποτέλεσμα του περιστατικού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι γονείς του παιδιού κλείδωσαν κατά λάθος τα κλειδιά του αυτοκινήτου μέσα στο όχημα μαζί με το μωρό το πρωί της Τετάρτης, όπου η θερμοκρασία ήταν πάρα πολύ υψηλή.

Heart-stopping moment in Arlington, TX as desperate father smashes his car windshield to rescue his baby amid scorching 100F+ temperatures as ‘heat dome’ settles over nearly all US states putting 300 million Americans at riskhttps://t.co/n8aavyjASY pic.twitter.com/L7GNtKTo0h

— Molly Ploofkins™ (@Mollyploofkins) July 24, 2023