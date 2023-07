Ένας άοπλος μαύρος άνδρας δέχθηκε επίθεση από το σκυλί K-9 ενός αστυνομικού στις ΗΠΑ, καθώς παραδόθηκε στις αρχές με τα χέρια ψηλά.

Παρά το γεγονός ότι ένας αστυνομικός της Πολιτείας του Οχάιο προέτρεψε επανειλημμένα τους αστυνομικούς να μην αφήσουν το σκυλί ελεύθερο, εκείνοι το έκαναν.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 4 Ιουλίου, αφού οι αστυνομικοί είχαν εμπλακεί σε μακρά καταδίωξη ενός φορτηγού που οδηγούσε ο 23χρονος Jadarrius Rose. Από το όχημα έλειπε ένας λασπωτήρας και είχε παραλείψει να σταματήσει για έλεγχο, όπως αναφέρεται σε έκθεση της Πολιτειακής Αστυνομίας Αυτοκινητοδρόμων του Οχάιο.

Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Πολιτειακή Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων του Οχάιο δείχνει έναν αστυνομικό να βγαίνει από ένα όχημα, να σημαδεύει με όπλο προς το φορτηγό και να διατάζει τον οδηγό να βγει έξω.

«Πέσε στο έδαφος, αλλιώς θα σε δαγκώσουν!» φωνάζει ένας αστυνομικός ενώ ένας γερμανικός ποιμενικός της αστυνομίας συγκρατείται από τον χειριστή του.

Ο άνδρας φαίνεται να στέκεται μπροστά από το όχημα με τα χέρια του υψωμένα, καθώς οι αστυνομικοί τον διατάζουν να πέσει στο έδαφος.

Λίγα λεπτά αργότερα, ένας αξιωματικός εξαπέλυσε έναν αστυνομικό σκύλο πάνω στον Rose, παρόλο που ένας άλλος αστυνομικός είπε να μην απελευθερώσουν τον σκύλο.

«Μην απελευθερώσετε τον σκύλο – με τα χέρια ψηλά», ακούγεται να φωνάζει.

Pickaway County, Ohio K-9 unit attacks an unarmed Black man

Footage apparently shows a police dog being released by a K-9 unit to attack an unarmed Black man who was kneeling on the ground.

The Columbus Dispatch pic.twitter.com/4Fl3lf8oPU

— @ the law & order train 2.0 (@anotherRev_ike_) July 24, 2023