Ο επικεφαλής του κόμματος Κόκκινο (Rødt) της νορβηγικής αριστεράς Μπίορναρ Μοξνέ παραιτήθηκε από την ηγεσία αφού συνελήφθη να κλέβει ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου σε κατάστημα duty-free του αεροδρομίου του Όσλο.

«Έκανα ένα σοβαρό λάθος και χειροτέρεψα την κατάσταση με τον τρόπο που το διαχειρίστηκα στην συνέχεια», έγραψε στο Facebook ο Μπίορναρ Μοξνέ. «Λυπάμαι πραγματικά και ζητώ συγγνώμη».

Στις 30 Ιουνίου, πρόστιμο ύψους 3.000 κορωνών (250 ευρώ) επιβλήθηκε στον επικεφαλής του Κόκκινου διότι πήρε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου γνωστής εταιρείας, αξίας 1.199 κορωνών (περί τα 100 ευρώ) από κατάστημα του αεροδρομίου δύο εβδομάδες πριν χωρίς να τα πληρώσει.

Bjørnar Moksnes sykemelding forlenges! Jeg er ganske sikker på at Stortingets administrasjon ikke innkaller Bjørnar til samtale om hva han eller arbeidsgiver kan gjøre for at Bjørnar ikke er syk. Sykepleiere og leger på Ullevål må derimot svare på det! https://t.co/OmOM8UrK4n

