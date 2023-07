Σοβαρό πλήγμα δέχθηκε ο τουρισμός της Ρόδου λόγω της πυρκαγιάς που για έβδομη ημέρα συνεχίζει να κατακαίει το κεντρικό και νοτιοανατολικό άκρο του νησιού. Η εκκένωση τουριστικών περιοχών με πεντάστερα ξενοδοχεία και άλλες μικρότερες μονάδες και η απομάκρυνση πολλών χιλιάδων τουριστών οι οποίοι για δεύτερη ημέρα παραμένουν εγκλωβισμένοι στο νησί και διαμένουν σε κακές συνθήκες και κοιμούνται στα δάπεδα γυμναστηρίων και κλειστών γηπέδων, αποτελούν προάγγελο μαζικής αποχώρησης αλλά και ακυρώσεων αφίξεων από πολλές τουριστικές εταιρείες του εξωτερικού.

Ωστόσο αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι το γεγονός ότι κάποιοι ξενοδόχοι στις «άκαπνες» περιοχές της Ρόδου σπεύδουν να βγάλουν… υπερκέρδος από την τραγωδία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, Βρετανοί τουρίστες που φτάνουν τώρα στο νησί για να κάνουν τις διακοπές τους έχοντας ήδη κλείσει τη διαμονή τους σε μονάδες που έχουν πληγεί από τη φωτιά, αναγκάζονται να ζητήσουν αλλού στέγη και διαπιστώνουν έκπληκτοι ότι οι τιμές έχουν πλέον τριπλασιαστεί!

Συγκεκριμένα, το BΒC συνομίλησε με τον Όλιβερ, ο οποίος έφτασε στη Ρόδο το Σάββατο, και όπως δήλωσε ήταν πολύ δύσκολο να βρει κατάλυμα αφού αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το ξενοδοχείο του. Ό βρετανός τουρίστας τόνισε οι τιμές για διαμονή στην πόλη της Ρόδου έχουν «τριπλασιαστεί» μέσα σε μία νύχτα και υπήρχαν μόνο πέντε διαθέσιμες θέσεις για κράτηση το πρωί της Κυριακής.

Ο Όλιβερ και η σύζυγός του απομακρύνθηκαν από το ξενοδοχείο τους στη Λίνδο λίγο μετά τα μεσάνυχτα και κατάφεραν να εξασφαλίσουν ένα ταξί για την πόλη της Ρόδου.

«Καλέσαμε 60 ξενοδοχεία στο ταξί και ήταν όλα γεμάτα», είπε.

Μπορούσαν να δουν τη φλόγα στον ουρανό καθώς έφευγαν από το ξενοδοχείο τους, λέει, προσθέτοντας: «Ήταν όμορφο, αλλά τρομακτικό… Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο».

Το ζευγάρι κατέληξε να κοιμάται πάνω σε… τραπεζομάντιλα στο πάτωμα μιας αίθουσας συνεδριάσεων το Σάββατο το βράδυ, όπως καταλήγει το ρεπορτάζ του BBC.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Περιφέρειας, περίπου 75 ξενοδοχεία εκκενώθηκαν στο νότιο και ανατολικό τμήμα του νησιού, με περισσότερους από 16.000 τουρίστες να μεταφέρονται σε δομές ή άλλα καταλύματα για να φιλοξενηθούν. Από τα 75 ξενοδοχεία, τρία παρέμειναν εντελώς κλειστά, καθώς στα υπόλοιπα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, υπήρχε προσωπικό ασφαλείας που διευκόλυνε όσους ταξιδιώτες επιθυμούσαν να πάρουν τις αποσκευές τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα και είτε να αποχωρήσουν από το νησί, είτε να μεταφερθούν σε άλλο κατάλυμα.

Κάποια από τα ξενοδοχεία έχουν υποστεί ζημίες κυρίως στον περιβάλλοντα χώρο ενώ η ακριβής αποτίμηση των ζημιών θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

Πάντως πληροφορίες από το Υπουργείο Τουρισμού αναφέρουν ότι η όλη κρίση αφορά το 10%της φέρουσας ξενοδοχειακής δυναμικότητας του νησιού χωρίς να επηρεάζεται υπόλοιπη.

Η Υπουργός τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη βρίσκεται στη Ρόδο από πού αναμένεται να συνομιλήσει με ξένους δημοσιογράφους και να δώσει συνεντεύξεις σε ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Παρά την πυρκαγιά που μαίνεται στο νησί, μέχρι και χθες προσγειώνονταν στη Ρόδο αεροσκάφη μεταφέροντας τουρίστες που είχαν προγραμματίσει τις διακοπές τους.

Είναι ενδεικτικό ότι για χθες Κυριακή, σύμφωνα με πληροφορίες από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είχαν προγραμματιστεί να προσγειωθούν στη Ρόδο 53 αεροσκάφη, εκ των οποίων μόλις 8 αεροσκάφη ήταν άδεια και προσέγγισαν το νησί προκειμένου να παραλάβουν τουρίστες που ήθελαν να φύγουν.

Επίσης ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Τσεκούρας συναντήθηκε στη Ρόδο με τον Γενικό Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών της Fraport κ. Σπυράτο, τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας κ. Ψαρό και εκπροσώπους ξένων αεροπορικών εταιρειών, με αντικείμενο τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή λειτουργία του Αεροδρομίου «Διαγόρας», δεδομένων των συνθηκών που δημιούργησε η πυρκαγιά που ξέσπασε στο νησί τις προηγούμενες ημέρες.

Την ίδια στιγμή, ο ένας μετά τον άλλο οι tour operators και οι αεροπορικές εταιρείες που διακινούν τον μεγαλύτερο όγκο επιβατών στη Ρόδο προχώρησαν σε ακυρώσεις πτήσεων και πακέτων τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα. Στο πλαίσιο αυτό, η TUI, ο μεγαλύτερος tour operator της Ευρώπης, αποφάσισε να ακυρώσει όλα τα ταξίδια που είχε προγραμματίσει με προορισμό τη Ρόδο μέχρι και την Τρίτη 25 Ιουλίου, «προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων και να επιστρέψει όταν η κατάσταση στο νησί θα είναι πιο ήρεμη και ελεγχόμενη». με νεότερη ανακοίνωσή της, τόνισε ότι οι πελάτες της με προορισμό τη Ρόδο από την Τετάρτη 26 Ιουλίου, μπορούν να κάνουν εκ νέου κράτηση ή να τροποποιήσουν την κράτησή τους δωρεάν. Σύμφωνα με την TUI, οι πυρκαγιές στα νοτιοανατολικά τμήματα της Ρόδου έχουν αναγκάσει περισσότερους από 7.800 επισκέπτες της να μετακινηθούν τις τελευταίες 24 ώρες.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο βρετανικός όμιλος Jet2 με ανακοίνωσή του το μεσημέρι της Κυριακής γνωστοποίησε ότι λόγω των πυρκαγιών που πλήττουν τη Ρόδο θα σταματήσει μέχρι και τις 30 Ιουλίου όλες τις πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο προς το νησί, προχωρώντας σε επιστροφή χρημάτων ή επανακράτηση, ωστόσο, θα εξακολουθήσει να εκτελεί πτήσεις από το νησί των Ιπποτών προς το Ηνωμένο Βασίλειο για τον επαναπατρισμό των Βρετανών τουριστών.

Come on @TUIUK @TUIUKPR. We have landed in Rhodes, carnage at the airport, dumped in a random hotel with no information and no Tui rep in sight!! SORT IT OUT!!! pic.twitter.com/6gcKvvjAhR

— Lowri Jones (@lowrij) July 22, 2023