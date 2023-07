Η φωτιά στη Ρόδο συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα τα πάντα στο πέρασμά της, φτάνοντας ακόμα και σε τουριστικές περιοχές, γεγονός που ανάγκασε χιλιάδες πολίτες αλλά και τουρίστες που είδαν τις διακοπές τους να μετατρέπονται σε εφιάλτη να εκτοπιστούν.

Για τον λόγο αυτό τέθηκε σε λειτουργία γραφείο εξυπηρέτησης ξένων πολιτών (Help Desk) του υπουργείου Εξωτερικών στο αεροδρόμιο της Ρόδου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, εντός του Διεθνούς Αερολιμένα της Ρόδου, στον τερματικό σταθμό 1, τέθηκε ήδη σε λειτουργία γραφείο εξυπηρέτησης ξένων πολιτών (Help Desk) του υπουργείου Εξωτερικών.

Το γραφείο θα διευκολύνει και θα συντονίζει, σε συνεργασία με τις οικείες Πρεσβείες, την έγκαιρη αναχώρηση αλλοδαπών επισκεπτών, οι οποίοι έχουν απωλέσει τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα. To Help Desk στελεχώθηκε με κλιμάκιο υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που μετέβησαν ήδη στη Ρόδο.

Αλλοδαποί υπήκοοι που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με το Help Desk μπορούν να καλέσουν στα εξής τηλέφωνα: +30 6985889650 / 6983209611

Σε περίπτωση ιδιαίτερα έκτακτης ανάγκης επικοινωνίας με το Help Desk, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός τηλεφώνου / WhatsApp: +306977960941

H Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών παραμένει από χθες, όταν και ενεργοποιήθηκε, σε λειτουργία. Οι ξένοι υπήκοοι μπορούν να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα: +30 210 368 1350 / +30 210 368 1259 / +30 210368 1730.

Έλληνες και ξένοι πολίτες σε άμεσο κίνδυνο παρακαλούνται να επικοινωνούν απευθείας και αποκλειστικά με την Πολιτική Προστασία στο τηλέφωνο +30 2131331200.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών έχει ανεβάσει στο Twitter επτά ερωτήσεις και απαντήσεις από τον ιστότοπο της ελληνικής κυβέρνησης με χρήσιμα τηλέφωνα αλλά και πληροφορίες για το πού μπορούν να απευθυνθούν οι τουρίστες που έχουν επηρεαστεί από τη φωτιά στη Ρόδο εφόσον θέλουν να αναχωρήσουν νωρίτερα, για το εάν έχασαν τα προσωπικά τους έγγραφα ή εάν χρειάζονται κάποια φάρμακα.

