Τον Αύγουστο του 2022, η Κίνα είχε συγκλονιστεί από τις μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν στην ευρύτερη περιοχή της Σετσουάν, εν μέσω ενός κύματος καύσωνα που σημείωσε ρεκόρ.

Ωστόσο, οι Κινέζοι επιστράτευσαν ένα νέο υπερόπλο για να αντμετωπίσουν τη πύρινη λαίλαπα, το οποίο δεν ήταν τίποτα άλλο από δάνειο από την πολεμική τους τεχνολογία.

Ειδικότερα, στις 27 Αυγούστου η κινεζική εταιρεία Tengden απογείωσε ειδικά drones που, σύμφωνα με τους Global Times, διέθεταν τεχνολογία να δημιουργούν ειδικά νέφη πάνω από τα σημεία των πυρκαγιών, προκαλώντας βροχοπτώσεις οι οποίες μέσε σε μία ώρα άρχισαν να καταλαγιάζουν τη πυρκαγιά.

Επιπλέον, όπως ανέφερε ο κινεζικός κρατικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός CCTV, στο σημείο επιχείρησαν τα ειδικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Wing Loong-2H, που σχεδιάστηκα, από την Αεροπορική Βιομηχανία της Κίνας (AVIC). Τα συγκεκριμένα είχαν κατασκευαστεί για να δημιουργούν νέφη στη νοτιοδυτική κινεζική επαρχία Σιτσουάν που επλήγη από τη ξηρασία.

Τα drones που δημιουργούν σύννεφα λειτουργούν με την ανάφλεξη ουσιών στον αέρα που σχηματίζουν σταγονίδια νερού από τα σύννεφα.

Ήδη από το 2021 η AVIC άρχισε να δουλεύει το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Wing Loong 2H που παρείχε σήματα επικοινωνίας σε ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν στις πλημμύρες στην επαρχία Χενάν, έχει γίνει viral στα κινεζικά ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα, με τους χρήστες του διαδικτύου να το αποκαλούν «μαγικό drone» που βοηθά να σωθούν ζωές.

Drone took part in extinguishing forest fires in Chongqing.😃😃😃 pic.twitter.com/cI1YJyibIw

— Sharing Travel (@TripInChina) August 25, 2022