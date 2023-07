Σε 34.724 στρέμματα ανέρχεται η έκταση που επλήγη από την πυρκαγιά που ξέσπασε την 17η Ιουλίου στον Νέο Κουβαρά και επεκτάθηκε σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής (Λαγονήσι, Σαρωνίδα, Ανάβυσσο). Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από την καταγραφή που έκανε η υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του δορυφόρου της, η οποία ενεργοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του γενικού γραμματέα, Βασίλη Παπαγεωργίου, προκειμένου να γίνει η ακριβής αποτίμηση της κατεστραμμένης περιοχής.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ενεργοποιηθεί και για τις περιοχές σε Δυτική Αττική-Βοιωτία και Κορινθία (Λουτράκι) οι οποίες πλήττονται από την 17η Ιουλίου από δασικές πυρκαγιές. Τα χαρτογραφικά δεδομένα και προϊόντα που θα προκύψουν από την ανάλυση των δορυφορικών εικόνων για αυτές τις περιοχές αναμένονται άμεσα καθώς τα αιτήματα έχουν γίνει αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα χθες ξεκίνησαν οι αυτοψίες και καταγραφές των ζημιών σε κτίρια και επιχειρήσεις από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, αλλά και τον Δήμο Σαρωνικού, καθώς έξι κλιμάκια βρέθηκαν στο πεδίο για την πραγματοποίηση αυτοψιών.

#EMSR672 Wildfire in Attica, #Greece 🇬🇷

Our #RapidMappingTeam has delivered its Delineation Product for the Kouvaras Area of Interest

🔥A total burnt area of 3,472 ha has been detected in the 🛰️ imagery (of which 164 ha of built-up areas)

More info at👇https://t.co/NIFinFMG7T pic.twitter.com/SPORI7t9KG

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) July 19, 2023