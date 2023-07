Σοβαρές ζημιές προκάλεσαν οι δύο εκρήξεις που έγιναν στην γέφυρα της Κριμαίας με αποτέλεσμα την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για τις ευθύνες του χτυπήματος.

Από την μία, ο επικεφαλής του κοινοβουλίου της Κριμαίας είπε ότι το «τρομοκρατικό καθεστώς» της Ουκρανίας επιτέθηκε στη γέφυρα, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους. Από την άλλη, ο εκπρόσωπος της νότιας στρατιωτικής διοίκησης της Ουκρανίας, αποκάλεσε το περιστατικό πράξη πρόκλησης από τη Μόσχα.

Εάν πρόκειται για επίθεση και όχι για ατύχημα, αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η γέφυρα σαμποτάρεται και το τελευταίο σημαντικό πλήγμα στο ρωσικό στρατιωτικό κύρος. Έρχεται μετά από μια απόπειρα πραξικοπήματος από την ομάδα μισθοφόρων Wagner τον περασμένο μήνα και εν μέσω αναφορών ότι ανώτεροι διοικητές πεδίου απομακρύνονται από τις θέσεις τους στην Ουκρανία.

Τον Οκτώβριο του 2022, την επομένη των 70ών γενεθλίων του Πούτιν, μια τεράστια έκρηξη κατέστρεψε ένα τμήμα του δρόμου που κατευθυνόταν προς την Ουκρανία και τύλιξε τη σιδηροδρομική σύνδεση στις φλόγες.

Το Κίεβο δεν ανέλαβε αρχικά αυτή την επίθεση, αλλά νωρίτερα αυτό το μήνα, η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας Χάνα Μάλιαρ συμπλήρωσε 500 ημέρες από την εισβολή της Ρωσίας, αναγνωρίζοντας σε μια ανάρτηση στο Telegram ότι η Ουκρανία βρισκόταν πίσω από τη βομβιστική επίθεση με φορτηγό «για να σπάσει τα ρωσικά logistics».

Αφού επισκευάστηκε, ο Πούτιν οδήγησε μια Mercedes πέρα από τη γέφυρα στην Κριμαία, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό θεωρεί το έργο. Η γέφυρα μήκους 19 χιλιομέτρων είναι η μόνη άμεση χερσαία σύνδεση μεταξύ Ρωσίας και Κριμαίας.

Video from Crimea 24 apparently showing the extent of the damage to the Kerch bridge. pic.twitter.com/OKAXn04V3v

Η Νατάλια Χουμένιουκ, εκπρόσωπος της περιφέρειας των ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι το συμβάν που καταγράφηκε σήμερα στην γέφυρα της Κριμαίας θα μπορούσε να είναι προβοκατόρικη ενέργεια από πλευράς Μόσχας.

«Τέτοιες προβοκάτσιες, που οι αρχές κατοχής της Κριμαίας ανακοινώνουν αμέσως, πολύ μεγαλόφωνα, είναι συνηθισμένος τρόπος των αρχών κατοχής της Κριμαίας και της επιτιθέμενης χώρας για να επιλύονται προβλήματα», δήλωσε η κυρία Χουμένιουκ στο ουκρανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο Rada.

Η γέφυρα της Κριμαίας, που συνδέει τη χερσόνησο με την ηπειρωτική Ρωσία και θεωρείται μέρος οδού-κλειδιού για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων στην Ουκρανία, υπέστη ζημιά εξαιτίας «κατάστασης έκτακτης ανάγκης» που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο γονείς και να τραυματιστεί η κόρη τους, ανακοίνωσαν ρώσοι αξιωματούχοι.

More photos of the Crimean Bridge.

Are there any experts here who can tell us how bad the damage is? #Crimea #CrimeanBridge pic.twitter.com/7vBXXAnjCO

