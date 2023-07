Τουλάχιστον 4.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους καθώς μαίνεται ανεξέλεγκτη η δασική πυρκαγιά που εκδήλωθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες στο ισπανικό νησί Λα Πάλμα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με σφοδρό κύμα καύσωνα.

Η πυρκαγιά στην Λα Πάλμα εκδηλώθηκε χθες στο Ελ Πινάρ ντε Πουνταγόρδα, μια δασική περιοχή στο βόρειο τμήμα του νησιού, στα Κανάρια, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να απομακρυνθούν οι κάτοικοι των χωριών Πουνταγόρδα και του γειτονικού Τιχαράφε.

Forest fire in La Palma forces evacuation of residents.🚒👨🏻‍🚒

Smoke billows from Los Llanos de Aridane town during a forest #fire in Punta Gorda, La Palma, Canary Islands, #Spain🇪🇸, 15 July 2023. 💨🔥@SanGasso

Processed in 🛰@NASAEarth pic.twitter.com/YEvGRBoPpv

— Worldview earth data🌱 (@WED_explorer) July 15, 2023