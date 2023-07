Προειδοποίηση για τον κίνδυνο θερμοπληξίας εξέδωσε σήμερα η Ιαπωνία απευθυνόμενη σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων καθώς υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε τμήματα της χώρας, ενώ καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν άλλα τμήματα της χώρας.

Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός NHK προειδοποίησε τους τηλεθεατές ότι η ζέστη ήταν σε επίπεδα απειλητικά για τη ζωή, καθώς οι θερμοκρασίες εκτινάχθηκαν σχεδόν στους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Τόκιο.

«Παρακαλούμε μείνετε ενυδατωμένοι και χρησιμοποιήστε κατάλληλα κλιματιστικά και αποφύγετε να βγαίνετε έξω όταν τα πράγματα είναι δύσκολα», είπε ένας παρουσιαστής ειδήσεων.

Η κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο θερμοπληξίας σε 20 από τους 47 νομούς της χώρας, κυρίως στα ανατολικά και νοτιοδυτικά, όπου επηρεάζονται δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι.

Η πόλη Κίριου στην επαρχία Γκούνμα, βόρεια του Τόκιο, είδε τον υδράργυρο να φτάνει τους 39,7 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Χατσιότζι στο δυτικό Τόκιο το θερμόμετρο έφτασε στους 38,9 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στην Ιαπωνία ήταν 41,1 C, η οποία καταγράφηκε για πρώτη φορά στην πόλη Κουμαγκάγια, στην Σαϊτάμα, το 2018 και η ίδια καταγράφηκε το 2020 στην πόλη Χαμαμάτσου στην Σιζουόκα.

Parts of eastern Japan are expected to reach 38 to 39 degrees Celsius, with the Meteorological Agency warning temperatures could hit previous records. https://t.co/1fg5s29IkL

— The Japan Times (@japantimes) July 16, 2023