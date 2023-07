Αδιαθεσία αισθάνθηκε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο Σέμπα κοντά στο Τελ Αβίβ. Διεθνή Μέσα διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν την είδηση.

BREAKING: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has been taken to hospital.

The 73-year-old is in a good condition and undergoing assessment in Sheba hospital, in Tel Hashomer, near Tel Aviv, his office said.https://t.co/PAiZ4D1jU3

