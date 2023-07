Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας δεν θα είναι υποψήφιος για τη Βουλή των Κοινοτήτων στις επόμενες εκλογές, δήλωσε ο ίδιος στην εφημερίδα The Times.

Ο Μπεν Γουάλας, που εκλέγεται ανελλιπώς στο Γουάιρ και Πρέστον Νορθ από το 2005, είπε επίσης ότι θα παραιτηθεί από το υπουργικό αξίωμά του και θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση στον επόμενο ανασχηματισμό που θα κάνει ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ.

«Δεν θα κατέβω υποψήφιος την επόμενη φορά», είπε στη συνέντευξή του.

Ο Γουάλας είναι μέλος του κυβερνώντος Συντηρητικού κόμματος και, ως υπουργός Άμυνας την τελευταία τετραετία, συντόνισε την απάντηση της Βρετανίας στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

