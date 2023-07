Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν διέπραξε μια σειρά από διπλωματικά παραπτώματα κατά την επίσκεψή της στο Πεκίνο το Σάββατο, υποκλινόμενη (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω, από το Twitter) στον κινέζο ομόλογό της πολλές φορές χωρίς ανταπόδοση – ένα σφάλμα πρωτοκόλλου που οι επικριτές επισήμαναν ως ένδειξη αμερικανικής αδυναμίας, γράφει η New York Post.

Η κορυφαία οικονομική αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν, τη δεύτερη ημέρα της τετραήμερης προσπάθειάς της ν’ αμβλύνει τις εντάσεις μ’ έναν σημαντικό αντίπαλο, υποκλίθηκε τουλάχιστον τρεις φορές καθώς έκανε χειραψία με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, δείχνει βίντεο — ενώ ο ίδιος, ο νέος τσάρος του Σι Τζινπίνγκ στην οικονομία, στάθηκε όρθιος, οπισθοχωρώντας ελαφρά για να δώσει στη λαμπερή Γέλεν περισσότερο χώρο να υποκλιθεί.

«Ποτέ, ποτέ, ποτέ», είπε στην The Post ο Μπράντλεϊ Μπλέικμαν, ανώτερος υπάλληλος στον Λευκό Οίκο επί προεδρίας του Τζορτζ Μπους. «Ενας αμερικανός αξιωματούχος δεν υποκλίνεται. Φαίνεται ότι την έχουν καλέσει στο γραφείο του διευθυντή και αυτή ακριβώς είναι η οπτική που αγαπούν οι Κινέζοι».

«Η υπόκλιση δεν αποτελεί μέρος του αποδεκτού πρωτοκόλλου», συμφώνησε ο Τζέρομ Κοέν, επίτιμος καθηγητής στο NYU και ειδικός στο κινεζικό δίκαιο και την κυβέρνηση.

#US Treasury Secretary Janet Yellen bows multiple times to #Chinese Communist Party economy czar.

That much bowing is definitely excessive and gives the appearance of submission. It’s embarrassing.pic.twitter.com/0pXcIao1a1

— Indo-Pacific News – Geo-Politics & Military News (@IndoPac_Info) July 9, 2023