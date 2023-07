«Βέρος Γάλλος μέσω πολιτογράφησης». Έτσι αυτοπροσδιορίζεται ο αιγυπτιακής καταγωγής Ζαν Μεσιά, πολυπροβεβλημένη φυσιογνωμία του ακροδεξιού χώρου στη Γαλλία.

Τις τελευταίες ημέρες έγινε, δε, ευρύτερα γνωστός -πέρα από τα γαλλικά σύνορα- ρίχνοντας «λάδι στη φωτιά» της κοινωνικής αναταραχής με μια προβοκατόρικη πρωτοβουλία.

Ήταν αυτός που έστησε διαδικτυακό έρανο υπέρ του 38χρονου προφυλακισμένου αστυνομικού Φλοριάν Μ., κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία με πρόθεση στην υπόθεση Ναέλ Μερζούκ.

Του 17χρονου αλγερινής καταγωγής Γάλλου από τη Ναντέρ.

Η δολοφονία του στη διάρκεια ενός τυπικού αστυνομικού ελέγχου και η αποκάλυψη ότι ο ένστολος θύτης είχε αρχικά ισχυριστεί ψευδώς ότι ήταν σε αυτοάμυνα έγιναν «θρυαλλίδα» μιας έκρηξης οργής στους -εδώ και καιρό ανήσυχους- δρόμους της Γαλλίας.

Παρ’ όλα αυτά, ο 52χρονος Μεσιά επιμένει ότι ο αστυνομικός «έκανε τη δουλειά του».

Η πρωτοβουλία του προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, από όλο το φάσμα του «δημοκρατικού τόξου».

Όμως η διαδικτυακή πλατφόρμα GoFundMe, μέσω της οποίας έγινε ο έρανος, δήλωσε ότι η συλλογή χρημάτων για τον προφυλακισμένο αστυνομικό είναι «συμβατή».

Την περασμένη Τρίτη η οικογένεια του Ναέλ κατέθεσε μήνυση κατά του Μεσιά στην εισαγγελία του Παρισιού, κατηγορώντας τον για «οργανωμένη απάτη».

Παράλληλα o Σοσιαλιστής βουλευτής Αρτούρ Ντελαπόρτ κατέθεσε καταγγελία κατά του crowdfunding, αμφισβητώντας τους νομικούς του λόγους.

Το ίδιο βράδυ ο Μεσιά -που έχει πολιτευτεί με ακροδεξιά κόμματα και υπήρξε σύμβουλος της Μαρίν Λεπέν και του Ερίκ Ζεμούρ- ανακοίνωσε ότι σταματά τον έρανο, προαναγγέλλοντας μήνυση κατά της οικογένειας Μερζούκ για «δυσφημιστική και συκοφαντική εκστρατεία».

Είχε πάντως ήδη πετύχει τον στόχο του. Και μάλιστα διπλά.

Υποδαυλίζοντας τον ήδη βαθύ διχασμό στη γαλλική κοινωνία και αντανακλώντας την ολοένα και πιο ανησυχητική απήχηση της Ακροδεξιάς, ο έρανός του στηρίχθηκε από πάνω από 100.000 δωρητές.

Συνολικά, έδωσαν πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Στο ίδιο διάστημα, έρανος για την οικογένεια του αδικοχαμένου Ναέλ μετά βίας συγκέντρωσε 350.000 ευρώ.

Ούτε το ένα τέταρτο του ποσού που συγκεντρώθηκε για τον αστυνομικό-θύτη.

🚨🇫🇷 FLASH | Visé par une plainte de la famille de #Nahel pour « escroquerie en bande organisée et recel », Jean #Messiha, initiateur de la cagnotte pour le policier, annonce à son tour déposer une plainte contre la famille de #Nahel.

« Non je ne me tairai pas et je ne me… pic.twitter.com/1H5vX5xb8C

— Cerfia (@CerfiaFR) July 5, 2023