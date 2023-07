Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τη σπάνια θερινή καταιγίδα με ανέμους ταχύτητας έως 145 χλμ/ώρα που έπληξε σήμερα την Ολλανδία, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στις μεταφορές.

Μια γυναίκα 51 ετών πέθανε στο Χάαρλεμ όταν δέντρο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρισκόταν, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Στο Άμστερνταμ, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν λόγω της πτώσης δέντρων, που προκάλεσαν επίσης ζημιές σε αυτοκίνητα και πλωτά σπίτια κατά μήκος των καναλιών της πόλης.

A strong storm is currently impacting the Netherlands with heavy wind and rainfall. pic.twitter.com/gCv3vxSAq2

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε «κόκκινη» προειδοποίηση για καταιγίδα για μεγάλο τμήμα της χώρας, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού. Οι κάτοικοι στην επαρχία της Βόρειας Ολλανδίας, που περιλαμβάνει το Άμστερνταμ, έλαβαν ειδοποιήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα, με τις αρχές να τους προειδοποιούν να παραμείνουν κατ’ οίκον και να καλούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μόνο σε περιπτώσεις που απειλείται η ζωή τους.

Η καταιγίδα, που ονομάστηκε Πόλι, είναι η χειρότερη που έχει πλήξει ποτέ την Ολλανδία κατά τους θερινούς μήνες και η ισχυρότερη από τον Ιανουάριο του 2018, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία Weeronline. Σφοδρές καταιγίδες πλήττουν την Ολλανδία συνήθως μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου. Η τελευταία ισχυρή θερινή καταιγίδα καταγράφηκε το 2015.

Το αεροδρόμιο Σκίπχολ του Άμστερνταμ, ένα από τα αεροδρόμια με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στην Ευρώπη, ματαίωσε πάνω 400 πτήσεις, δήλωσε εκπρόσωπος, με την κίνηση να αναμένεται να είναι περιορισμένη έως τουλάχιστον τις 4 μμ (17.00 ώρα Ελλάδας).

A cyclonic storm is currently hitting The Netherlands

The country’s meteorological institute declared a code red alert. One gust on the coast west of Amsterdam was recorded at just over 145 kilometers per hour. pic.twitter.com/t92eGW2Cgi

