Στιγμές πανικού επικράτησαν το βράδυ της Τετάρτης στο «Αμφιθέατρο Red Rocks» κοντά στο Ντένβερ των ΗΠΑ, όταν εξαιτίας καταιγίδας που έπληξε την περιοχή έπεσε χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του γκολφ κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα εκατοντάδες άτομα που περίμεναν να παρακολουθήσουν συναυλία του πρώην μέλους των One Direction, Λούις Τόμλισον, να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του West Metro τουλάχιστον επτά άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα από τα οποία δεν κινδυνεύει η ζωή τους, ενώ σχεδόν 90 χρειάστηκε να δεχθούν φροντίδα για τα τραύματά τους στο σημείο.

Οι περισσότεροι είχαν τραύματα όπως κοψίματα και σπασμένα κόκαλα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου, Ρόντα Σκόλτινγκ, κάποιοι τραυματίστηκαν από το χαλάζι και άλλοι τραυματίστηκαν ενώ προσπαθούσαν να ξεφύγουν από την καταιγίδα.

Το χαλάζι συσσωρεύτηκε σαν χιόνι σε κάποια σημεία του αμφιθεάτρου. Η συναυλία αρχικά καθυστέρησε λόγω των καιρικών συνθηκών, με τους θεατές να καταφεύγουν στα οχήματά τους, ωστόσο αγνότερα ακυρώθηκε.

«Ήταν σαν την Αποκάλυψη»

Μάλιστα όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες το φαινόμενο διήρκησε μόλις λίγα λεπτά, αλλά ήταν τόσο έντονο που οι παρευρισκόμενοι έτρεχαν να βρουν καταφύγιο και λίγο έλειψε να ποδοπατηθούν εξαιτίας του συνωστισμού λόγω του πανικού που επικράτησε.

Η 44χρονη Μπέθ Ναμπί σύμφωνα με το Associated Press είχε ταξιδέψει από το Δουβλίνο στο Ντένβερ για να παρακολουθήσει έναν από τους αγαπημένους της καλλιτέχνες. Όπως είπε γύρω στις 19:15 (τοπική ώρα), άρχισε να βλέπει κεραυνούς και αστραπές να πλησιάζουν αλλά όσο περνούσε η ώρα ο καιρός χειροτέρευε και τους ζητήθηκε να αναζητήσουν καταφύγιο.

Ωστόσο, όπως είπε η Ναμπί είχε πάει στην τουαλέτα όταν άρχισε να πέφτει το χαλάζι με τον κόσμο να συρρέει κατά κύματα, αναζητώντας καταφύγιο. «Βγήκα από το μπάνιο και άρχισε να γεμίζει καθώς ο κόσμος στριμωχνόταν για να βρει καταφύγιο από το χαλάζι», περιέγραψε.

Η χαλαζόπτωση κράτησε περίπου 10 λεπτά προτού η ίδια μπορέσει να φύγει από το μπάνιο κι ενώ είχε καλύψει τα πάντα.

«Ήταν απλά τρελό. Ήταν σαν την Αποκάλυψη. Ήταν γρήγορο», δήλωσε ακόμα.

Μάλιστα επιστρέφοντας στο αυτοκίνητο της βρήκε το παρμπρίζ σπασμένο σε αρκετά σημεία και την οροφή να έχει βαθούλωμα.

Παρόμοιες καταστάσεις πανικού περιέγραψε σύμφωνα με το CNN η Μπέλα Ολιβέιρα, η οποία παραλίγο να ποδοπατηθεί αναζητώντας καταφύγιο από το χαλάζι.

«Κατάφερα να κρυφτώ εκεί που πουλάνε ποτά και χρησιμοποίησα την τσάντα μου για να προστατέψω τον εαυτό μου και μία άλλη κοπέλα», είπε χαρακτηριστικά ωστόσο προσέθεσε πως τραυματίστηκε στο κεφάλι και στον ώμο.

«Συντετριμμένος» ο Λούις Τόμλισον

Ο ίδιος ο Λούις Τόμλισον σε ανάρτησή του στο Twitter, δήλωσε «συντετριμμένος» για την ακύρωση της συναυλίας και υποσχέθηκε πως θα επιστρέψει για ένα σόου στον συγκεκριμένο χώρο.

«Είμαι συντετριμμένος για το αποψινό σόου. Ελπίζω όλοι να είναι καλά και θα επιστρέψω. Ακόμα κι αν δεν παίξαμε ένιωσα το πάθος σας! Σας στέλνω όλη μου την αγάπη».