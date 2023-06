Καρέκλες και τραπέζια «πετούσαν» στο κατάστρωμα κρουαζιερόπλοιου και επιβάτες ούρλιαζαν και προσπαθούσαν να γλιτώσουν από την καταστροφή όταν μια ξαφνική και σφοδρή καταιγίδα έκανε την εμφάνισή της.

Το κρουαζιερόπλοιο Independence of the Seas επρόκειτο, όπως αναφέρει η New York Post, να ξεκινήσει το ταξίδι του από το Port Canaveral στις Μπαχάμες όταν ξέσπασε η καταιγίδα.

«Ο καπετάνιος δεν έκανε καμία ανακοίνωση ούτε κατά τη διάρκεια, ούτε μετά την καταιγίδα. Απλά κάναμε σαν να μην συνέβαινε τίποτα» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο χρήστης με το όνομα Lucassparrow1110.

Στο βίντεο που ανέβασε φαίνεται ο πανικός που επικρατούσε στο κατάστρωμα τη στιγμή της καταιγίδα με έπιπλα να «πετούν» και επιβάτες να ουρλιάζουν προσπαθώντας να προστατευτούν ενώ άλλοι γλιστράνε στην προσπάθειά τους να διασχίσουν διαδρόμους πλημμυρισμένους.

«Ήταν τρελό. Έμοιαζε με μια σκηνή από ταινία» δήλωσε στο Fox 35 Orlando η Jenn Stancil, που ήταν επίσης μεταξύ των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου.

Ένας μετεωρολόγος του Fox 35 ανέφερε ότι οι άνεμοι έφτασαν τα 85 χιλιόμετρα την ώρα την ώρα της καταιγίδας. «Το Independence of the Seas ανεμοδερνόταν ενώ προσπαθούσε να απομακρυνθεί από την αποβάθρα. Μετά ένα μαύρο σύννεφο βροχής μας σκέπασε και δεν μπορούσαμε να δούμε σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων» εξήγησε ένας από τους επιβάτες.

Instead of telling people to come up to the top deck when we have a severe thunderstorm warning, maybe you should be more worried about your guests and employees and tell them to get inside. #royalcaribbean #mikesweatherpage #independenceoftheseas #dobetter #portcanaveral pic.twitter.com/OTYFYZWczB

— Lucas Sparrow (@LucasSparrow12) June 16, 2023