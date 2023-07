Την ώρα που ετοιμάζονται κινητοποιήσεις για έβδομη συνεχόμενη νύχτα μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του 17χρονου Ναέλ από αστυνομικό στη Ναντέρ, νέες εμπρηστικές δηλώσεις δυναμιτίζουν το κλίμα, τη στιγμή που τα διεθνή ΜΜΕ εκτιμούσαν ότι η κατάσταση στη Γαλλία αποκλιμακώνεται.

Η Ένωση Δημάρχων της Γαλλίας κάλεσε σε αμφιλεγόμενες συγκεντρώσεις το μεσημέρι της Δευτέρας μπροστά από τα δημαρχεία σε όλη τη χώρα ενάντια στη βία. Όπως σημειώνει η Le Monde, σε ένα σπάνιο κάλεσμά της η Ένωση ζητά την «κινητοποίηση των πολιτών για την επιστροφή στη δημοκρατική τάξη».

Μια τοποθέτηση που αφήνει περιθώρια σε ακροδεξιές συμμορίες να επαναλάβουν τα όσα επιχείρησαν σε πόλεις όπως η Λιόν, αφού κατέβηκαν στους δρόμους για να συγκρουστούν με τους διαδηλωτές που απαιτούν «Δικαιοσύνη για τον Ναέλ» και να σταματήσουν οι δολοφονίες από αστυνομικούς.

Οι τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια των σημερινών συγκεντρώσεων δεν έδειχναν να παίρνουν υπόψη τους την οργή που επικρατεί στη νεολαία, ιδιαίτερα στους Γάλλους πολίτες που είναι παιδιά μεταναστών δεύτερης και τρίτης γενιάς και αισθάνονται ότι το γαλλικό κράτος τους αντιμετωπίζει σε όλα τα επίπεδα σαν πολίτες «δεύτερης κατηγορίας».

Οι νέες εμπρηστικές και διχαστικές δηλώσεις έγιναν με το πρόσχημα «της υπεράσπισης της δημοκρατίας».

«Η δημοκρατία δέχεται επίθεση» δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Βενσάν Ζανμπρέν, ο δήμαρχος του κόμματος των Ρεπουμπλικανών στο προάστιο του Παρισιού Λ’ Άι-λε- Ροζ, το σπίτι του οποίου δέχθηκε επίθεση.

«Είδαμε το αληθινό πρόσωπο των ταραχοποιών, ήταν το πρόσωπο των δολοφόνων», ανέφερε.

Από τη μεριά του ο αρχηγός της τοπικής Αστυνομίας, όπως αναφέρει το Sky News, δήλωσε ότι οι «ταραξίες ήταν εκεί για να μας σκοτώσουν». Θυμίζουμε ότι από τις πρώτες ώρες η γαλλική Αστυνομία αναφέρθηκε στην εξεγερμένη νεολαία σαν «παράσιτα».

«Δεν θα αφήσουμε κανέναν να μαχαιρώσει τη Δημοκρατία», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Ζέραλντ Νταρμανέν. «Δεν μπερδεύω τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στις εργατικές γειτονιές με τους παραβάτες», πρόσθεσε. «Δεν υπάρχουν κοινωνικές δικαιολογίες», υποστήριξε ο υπουργός.

Σχεδόν 160 άνθρωποι συνελήφθησαν και τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών το πρωί της Δευτέρας, ενώ ο αριθμός των συλληφθέντων τις τελευταίες πέντε ημέρες ανέρχεται σε 3.200, με μέσο όρο ηλικίας τα 17 έτη.

Οι γαλλικές Αρχές ζητούν από τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι, ειδικά μετά την επίθεση στο σπίτι του δημάρχου

«Το 60%» αυτών των 3.200 ανθρώπων «δεν είχαν κανένα δικαστικό προηγούμενο, δεν είναι γνωστοί στις αστυνομικές υπηρεσίες» και «ουδέποτε είχαν αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου», τόνισε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών.

Η μέση ηλικία των συλληφθέντων είναι «τα 17 χρόνια, σε μερικές περιπτώσεις είναι παιδιά, δεν υπάρχει άλλη λέξη, 12-13 ετών, που έγιναν εμπρηστές ή επιτέθηκαν στις δυνάμεις της τάξης ή σε αιρετούς αξιωματούχους», υπογράμμισε επίσης.

«Oι αστυνομικοί και οι χωροφύλακες, έπειτα από αίτημα του προέδρου της Δημοκρατίας, θα συνεχίσουν την έκτακτη κινητοποίησή τους τις επόμενες νύκτες», σημείωσε ο Νταρμανέν, παρότι διευκρίνισε πως η κατάσταση τη νύχτα που πέρασε ήταν καλύτερη.

Ο Γάλλος υπουργός ανακοίνωσε εξάλλου πως αποδεσμεύτηκαν 20 εκατομμύρια ευρώ για να αποκατασταθούν «ήδη από το τέλος του καλοκαιριού» οι κάμερες ασφαλείας που καταστράφηκαν στη διάρκεια των ταραχών.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Νταρμανέν να υπάρχει «μαζική παρουσία» των κατασταλτικών δυνάμεων προκειμένου να διασφαλιστεί η «επάνοδος στην ηρεμία» με ταυτόχρονη μείωση της βίας, δήλωσε το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου.

Ο Μακρόν αναμένεται να υποδεχθεί σήμερα τους προέδρους των δυο σωμάτων του γαλλικού κοινοβουλίου, κατόπιν, αύριο Τρίτη, τους δημάρχους 220 δήμων και κοινοτήτων όπου ξέσπασαν βίαια επεισόδια. Ζήτησε επίσης από την πρωθυπουργό του Ελιζαμπέτ Μπορν να συναντηθεί με τους προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων σήμερα.

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της νύχτας καθώς έδινε μάχη με τη φωτιά που κατέστρεψε πολλά αυτοκίνητα σε υπόγειο πάρκινγκ στο Σεν Ντενί, βόρειο προάστιο του Παρισιού.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε έρευνα για τα αίτια του θανάτου του, αλλά η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Παρισιού ξεκαθάρισε ότι η φωτιά δεν σχετίζεται με τα επεισόδια.

Την ώρα που πλησιάζουμε στο έβδομο βράδυ από τη δολοφονία του Ναέλ και μετά, υπάρχει ανησυχία για τυχόν συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και ακροδεξιούς. Τα χθεσινά βίντεο από τη Λιόν είναι ενδεικτικά.

