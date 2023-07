Όταν πέφτει η νύχτα, οι φλόγες ανεβαίνουν ψηλά στο Παρίσι και σε άλλες μικρότερες πόλεις της Γαλλίας.

Ανάμεσα τους ξεπροβάλλουν οι νέοι του περιθωρίου, που διαδηλώνουν για την αστυνομική βία που σκότωσε τον 17χρονο Νοέλ και διεκδικούν την προσοχή του Εμανουέλ Μακρόν στα επείγοντα προβλήματα τους.

Ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση της θητείας του και αποδεικνύεται ανεπαρκής, σύμφωνα με τους αναλυτές, να περιορίσει την πυρκαγιά.

Πρώτα πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να χορεύει τα τραγούδια του Έλτον Τζον, ενώ η Γαλλία καιγόταν από τα οργισμένα επεισόδια στους δρόμους της, ακολούθως έβγαλε τα τεθωρακισμένα στο Παρίσι και στο τέλος κατηγόρησε τα video games για τα τρομερά και φοβερά που συμβαίνουν στη χώρα του, προσπερνώντας το σημαντικότερο ότι αιτία για όλα αυτά είναι ο μεγάλος θυμός των νέων που δεν βλέπουν μέλλον μπροστά τους.

Με φόντο τις εκκλήσεις των ξένων κυβερνήσεων προς τους πολίτες τους να αποφεύγουν τις ζώνες όπου διεξάγονται διαδηλώσεις και συγκρούσεις, ο Όλαφ Σολτς εξέφρασε το ευρωπαϊκό κοινό αίσθημα, όταν δήλωσε ότι ανησυχεί βαθιά για τη Γαλλία.

Η κατάσταση είναι τόσο έκρυθμη, που μέχρι και η γιαγιά του άτυχου εφήβου, αλγερινής καταγωγής, ο οποίος δολοφονήθηκε επειδή δεν υπάκουσε στις συστάσεις του αστυνομικού, που τον σταμάτησε για τροχαίες παραβάσεις, απηύθυνε έκκληση για τερματισμό της βίας.

«Οι άνθρωποι που σπάνε πράγματα, τους λέω να σταματήσουν! Μην σπάτε σχολεία ή λεωφορεία», ήταν χαρακτηριστικά η δήλωση της στο κανάλι BFMTV, όπου είπε πως ο μόνος υπεύθυνος γι’ αυτή την τραγωδία είναι ο 38χρονος αστυνομικός, που σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε τον εγγονό της.

Το ποτάμι της οργής όμως στη Γαλλία φαίνεται ότι έχει ξεχειλίσει και δεν γυρίζει πίσω, αφού κάθε βράδυ μόλις πέσει το σκοτάδι, νεαροί αρχίζουν να καίνε κάδους, δημόσια κτίρια και καταστήματα, και να επιδίδονται σε λεηλασίες.

Οι αστυνομικοί ακολουθώντας τις διαταγές της αμήχανης γαλλικής κυβέρνησης έχουν κάνει χιλιάδες συλλήψεις και προσπαθούν να προλάβουν τα επεισόδια, φτάνοντας μέχρι του σημείου να ελέγχουν τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από τα επεισόδια που συγκλόνισαν τη χώρα, αλλά και τη διεθνή κοινότητα που παρακολουθεί στενά την εναλλαγή αυτή της βίας και της καταστολής, η επίθεση με φλεγόμενο αυτοκίνητο στο σπίτι του δημάρχου επαρχιακής πόλης, όπου κινδύνεψαν η σύζυγός του και τα παιδιά του.

Συγκεκριμένα περίπου στη 01:30 (τοπική ώρα 02:30 ώρα Ελλάδας), την ώρα που ο δήμαρχος Βενσέν Ζανμπρέν βρισκόταν στο δημαρχείο, ταραξίες «έριξαν αυτοκίνητο στο σπίτι (μου) προτού το πυρπολήσουν», ανέφερε ο ίδιος στο Twitter. Η σύζυγός του και ένα από τα δύο μικρά παιδιά του «τραυματίστηκαν», πρόσθεσε ο Ζανμπρέν, κάνοντας λόγο για «απερίγραπτης δειλίας απόπειρα δολοφονίας».

Κι ενώ οι Αρχές στη Γαλλία μιλούν για σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης, 719 άτομα συνελήφθησαν, 577 αυτοκίνητα και 74 κτίρια πυρπολήθηκαν στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας με τα πιο βίαια επεισόδια να καταγράφονται στη Μασσαλία.

Ενδεικτικό της κρισιμότητας της κατάστασης είναι ότι ο Μακρόν ανέβαλε την επίσκεψη του στη Γερμανία, για να πραγματοποιήσει έκτακτη σύσκεψη για να διαχειριστεί τη χειρότερη κρίση για την ηγεσία του από τότε που οι διαδηλώσεις των «κίτρινων γιλέκων» παρέλυσαν μεγάλο μέρος της Γαλλίας στα τέλη του 2018.

Rioters fire an RPG at a police station.

Rioters in France have been seen firing automatic rifles, shotguns, and using explosives.

“This is war”, said one rioter.#FranceRiots #FranceOnFire pic.twitter.com/Vwj2iqPmVq

