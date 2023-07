Η Γαλλία βρίσκεται σήμερα, Κυριακή σε σοκ μετά την επίθεση με όχημα που χρησιμοποιήθηκε σαν πολιορκητικός κριός εναντίον της κατοικίας ενός δημάρχου, κατά την πέμπτη νύκτα βίαιων επεισοδίων, η ένταση των οποίων ήταν ωστόσο μειωμένη με σχέση με την προηγούμενη.

Ενδεικτική της σοβαρότητας της κρίσης που βιώνει από την Τρίτη η Γαλλία είναι η ανακοίνωση από τη γαλλική προεδρία ότι θα πραγματοποιηθεί απόψε σύσκεψη για την κατάσταση υπό τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Στη διάρκεια αυτής της πέμπτης νύκτας βιαιοτήτων που ξέσπασαν μετά το θάνατο του 17χρονου Ναέλ, ο οποίος σκοτώθηκε την Τρίτη από την αστυνομία, ταραχοποιοί έριξαν την πόρτα της κατοικίας του Βενσάν Ζανμπρέν, δημάρχου της πόλης Λ’ Άι λε Ροζ, στη νότια περιφέρεια του Παρισιού, με τη βοήθεια ενός οχήματος το οποίο είχαν προηγουμένως πυρπολήσει, σύμφωνα με τον εισαγγελέα που άρχισε έρευνα για «απόπειρα δολοφονίας».

Η σύζυγος του δημάρχου –ο οποίος ανήκει στο δεξιό αντιπολιτευόμενο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων και απουσίαζε την ώρα της επίθεσης–, και ένα από τα δύο μικρά παιδιά τους τραυματίσθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από τους επιτιθέμενους, ανέφερε ο ίδιος ο δήμαρχος.

La Mairie de l’Haÿ-les-Roses qui avait été barricadée par des barbelés a été attaquée, alors que dans la même ville le domicile du Maire a été attaquée à la voiture bélier et sa femme et ses enfants de 5 et 7 ans visés par des mortiers. Une tentative d’assassinat selon le parquet pic.twitter.com/0HI5pPSzSX

