Η οικία του δημάρχου της μικρής πόλη Λ’ Άι- λε- Ροζ, κοντά στο Παρίσι, έγινε στόχος επίθεσης με όχημα τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή, στη διάρκεια της πέμπτης συναπτής ημέρας ταραχών στη Γαλλία, έγινε γνωστό σήμερα από τη νομαρχία και τον ίδιο τον δήμαρχο.

Περίπου στη 1:30 τη νύκτα (τοπική ώρα 02:30 ώρα Ελλάδας), την ώρα που ο δήμαρχος Βενσέν Ζανμπρέν βρισκόταν στο δημαρχείο της πόλης Λ’ Άι-λε- Ροζ, ταραξίες «έριξαν αυτοκίνητο στο σπίτι (μου) προτού το πυρπολήσουν», ανέφερε ο δήμαρχος στο Twitter.

Η σύζυγός του και ένα από τα δύο μικρά παιδιά του «τραυματίστηκαν», πρόσθεσε ο Ζανμπρέν ο οποίος έκανε λόγο για «απόπειρα δολοφονίας απερίγραπτης δειλίας».

Στο μεταξύ στη διάρκεια της νύκτας η αστυνομία προχώρησε σε 719 προσαγωγές, αν και ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν επεσήμανε ότι η χθεσινή νύκτα ήταν «πιο ήσυχη» σε σχέση με τις προηγούμενες.

Σύμφωνα με τον απολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών, χθες τραυματίστηκαν 45 αστυνομικοί και χωροφύλακες, πυρπολήθηκαν 577 οχήματα και 74 κτίρια, ενώ καταγράφηκαν 871 πυρκαγιές σε δρόμους.

Για δεύτερη συνεχόμενη νύκτα το υπουργείο είχε αναπτύξει 45.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες, εκ των οποίων 7.000 στο Παρίσι και τα κοντινά του προάστια, ενώ ενισχύσεις έχουν σταλεί στη Μασσαλία και τη Λιόν, όπου έχουν σημειωθεί τα πιο βίαια επεισόδια.

Το γενικό προξενείο της Κίνας στη Μασσαλία υπέβαλε διαμαρτυρία στο υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας αφού λεωφορείο που μετέφερε ομάδα Κινέζων τουριστών στην πόλη δέχθηκε επίθεση με πέτρες την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να υπάρξουν μικροί τραυματισμοί.

Στη διαμαρτυρία του το κινεζικό προξενείο ζητεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Κινέζων πολιτών και της περιουσίας τους.

Το λεωφορείο αυτό δέχθηκε επίθεση την Πέμπτη, όπως μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, στη διάρκεια των επεισοδίων που έχουν ξεσπάσει σε πολλές γαλλικές πόλεις μετά τον θάνατο την Τρίτη 17χρονου νεαρού από τα πυρά αστυνομικού.

A video of 41 petrified Chinese tourists stuck in the riots in Marseille last night is going viral in China.

Their bus repeatedly came under attack.

Many people on Chinese social media write that they will never travel to France after seeing this. pic.twitter.com/7JpuYbkLXs

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 1, 2023