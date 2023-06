Μπορεί η ανταρσία της Wagner να ήταν βραχύβια και τελικά ο Γεβγκένι Πριγκόζιν να αποφάσισε να σταματήσει την «πορεία δικαιοσύνης», όπως την είχε ονομάσει, προς τη Μόσχα μετά και την παρέμβαση του Αλεξάντερ Λουκασένκο, ωστόσο τα διεθνή ΜΜΕ δεν έχουν σταματήσει να ασχολούνται με το ζήτημα.

Ένα από τα ερωτήματα που έχουν τεθεί είναι γιατί είναι τόσο «αξιοπρόσεκτα ήπιος» ο Πούτιν, όπως σχολιάζει το CNN, ενώ οι New York Times μεταφέρουν την εκτίμηση Αμερικανών αξιωματούχων ότι για την ανταρσία της Wagner γνώριζε εκ των προτέρων ο διαβόητος Σεργκέι Σουροβίκιν, πρώην επικεφαλής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία και νυν αναπληρωτής διοικητής.

Ο Σουροβίκιν, μπορεί να αντικαταστάθηκε από τον Βαλέρι Γκερασίμοφ, ο οποίος πήρε τη θέση του στην Ουκρανία, ωστόσο χαίρει εκτίμησης μέσα στον ρωσικό στρατό αφού έπαιξε ρόλο για να αποκρουστεί η ουκρανική αντεπίθεση τον περασμένο χρόνο, όπως τονίζουν ειδικοί.

Σύμφωνα με τους NYT, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν σημάδια ότι κι άλλοι Ρώσοι στρατηγοί μπορεί να υποστήριζαν την προσπάθεια του ιδρυτή της Wagner να αλλάξει την ηγεσία στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας (δηλαδή να αποτελέσουν παρελθόν ο Σεργκέι Σοϊγκού, αλλά και ο προαναφερθείς Γκερασίμοφ).

Σύμφωνα με τωρινούς, αλλά και εν αποστρατεία αξιωματούχους των ΗΠΑ, αποκλείεται ο Πριγκόζιν να ξεκινούσε την ανταρσία του αν δεν πίστευε ότι μπορούσε να κερδίσει με το μέρος του στρατιωτικούς που θα τάσσονταν στο πλευρό του.

Άλλωστε, ο ιδρυτής της Wagner τις πρώτες ώρες της ανταρσίας έλεγε ότι μπορεί και ο μισός ρωσικός στρατός να ήταν έτοιμος να ταχθεί στο πλευρό της Wagner.

Πάντως, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Σουροβίκιν ανάρτησε βίντεο στα social media με τα οποία ζητούσε από τη μισθοφορική οργάνωση να σταματήσει την ανταρσία και να ακολουθήσει τις εντολές του Βλαντίμιρ Πούτιν. Το ίδιο είχε κάνει και ο Αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέεφ.

Address of General Surovikin and Lieutenant General Alekseev V.S. to the commanders and fighters of PMC «Wagner pic.twitter.com/GZ6HVz0ddW

— Sprinter (@Sprinter99880) June 23, 2023