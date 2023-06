Ο φυλακισμένος ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες για εξτρεμισμό και κινδυνεύει να παραμείνει έγκλειστος στη φυλακή για δεκαετίες, διερωτήθηκε την Τρίτη για ποιόν λόγο ο ίδιος αντιπροσωπεύει μεγαλύτερη απειλή για το Κρεμλίνο από ό,τι οι μισθοφόροι της Wagner, επικαλούμενος την πρόσφατη ανταρσία τους.

Σε μήνυμά του, που ανήρτησαν στο Twitter συνεργάτες του, ο Ναβάλνι αναφέρει ότι από την 1η Ιουνίου δεν του έχει επιτραπεί να ακούει ραδιόφωνο ή να συνομιλεί με άλλους. Ως εκ τούτου, νόμιζε πως οι δικηγόροι του έκαναν πλάκα όταν τον ενημέρωσαν – πριν από ακόμη μια εμφάνισή του ενώπιον δικαστηρίου – για την πρόσκαιρη ανταρσία των μισθοφόρων του Πριγκόζιν εναντίον της ηγεσίας των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, κατά την οποία χιλιάδες μαχητές της Wagner ξεκίνησαν πορεία προς τη Μόσχα, φθάνοντας σχεδόν 200 χιλιόμετρα από τη ρωσική πρωτεύουσα.

1/17 Since June 1, even the radio has been turned off in my cell. I can’t see other people, and when I do I’m not allowed to talk to them.

