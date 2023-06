Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ευτυχώς ελαφρά και κυρίως λόγω έλλειψης οξυγόνου.

Οι αρχές δεν γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονταν στο κτίριο την ώρα της κατάρρευσης και δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής θύματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το alarabiyanews, οι εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια φέρονται να είναι αρκετοί, μαζί με τους πελάτες και τους υπαλλήλους σούπερ μάρκετ που στεγαζόταν στο πολυώροφο κτίριο.

Alexandria has a serious problem, some buildings are built without consideration of the rough climate there.. This is the Mubarak era mess that had no control on building permits and applying certified specifications. I was shocked of the condition of some buildings last time I… https://t.co/ksYf0EsNzF

Σύμφωνα με τις Αρχές δεν υπάρχουν αναφορές για την ύπαρξη παιδιών στο κτίριο.

Ο κυβερνήτης της Αλεξάνδρειας είπε πως η κατάρρευση ήταν αποτέλεσμα μιας «κάθετης διάσπασης» στη δομή του κτιρίου και έχει ξεκινήσει έρευνα για να αναδειχθούν τα ακριβή αίτια.

❗️ #Egypt: 13-Storey Building Collapses in Alexandria – people are suspected to be under the rubble (AFP)

Emergency services are working at the scene, the cause of the collapse has not been determined.

There is no confirmation yet how many people may have been affected in the… pic.twitter.com/byWqQ7pGjK

