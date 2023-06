Τα συγχαρητήριά του στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την νίκη του εξέφρασε ο επικεφαλής της ΚΟ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Ο ελληνικός λαός διάλεξε! Συγχαρητήρια Kυριάκο Μητσοτάκη, με αυτή την εξαιρετική νίκη.

Η νίκη σου είναι πολύ καλά νέα για την Ελλάδα και την Ευρώπη!

The Greek people have chosen! Congratulations @kmitsotakis, with this outstanding victory. Your win is very good news for Greece and for Europe🇬🇷🇪🇺! It is a firm endorsement of your program for economic reforms and job creation. @neademokratia @EPP pic.twitter.com/Xj7eoSTuDY

— Manfred Weber (@ManfredWeber) June 25, 2023