Ο Τζέιμς Κάμερον (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από τον Mario Anzuoni/Reuters), ο σκηνοθέτης της ταινίας Τιτανικός, ο ίδιος παθιασμένος θαλάσσιος εξερευνητής με πολυετή εμπειρία καταδύσεων σε μεγάλα βάθη, κατήγγειλε χθες Πέμπτη το γεγονός ότι αγνοήθηκαν οι επανειλημμένες «προειδοποιήσεις» για την ασφάλεια του βαθυσκάφους το οποίο υπέστη καταστροφική αποσυμπίεση μερικές εκατοντάδες μέτρα από το κουφάρι του διαβόητου υπερωκεάνιου.

Το αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους «ο φίλος του» Πολ Ανρί Ναρζολέ, «θρυλικός» κυβερνήτης βαθυσκαφών, με τον οποίο γνωρίζονταν «25 χρόνια».

Το βαθυσκάφος Τιτάν είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην πολύ μικρή κοινότητα των υποβρύχιων εξερευνήσεων, θύμισε ο σκηνοθέτης, ο οποίος είχε καταδυθεί προσωπικά στο ναυάγιο επανειλημμένα όταν γύριζε την ταινία που προβλήθηκε το 1997 κι έγινε παγκόσμια επιτυχία, σαρώνοντας τα βραβεία Οσκαρ — εξασφάλισε συνολικά 11 χρυσά αγαλματίδια.

Ο παθιασμένος με τις καταδύσεις σε μεγάλα βάθη 68χρονος Καναδός δήλωσε «κατάπληκτος» για την ομοιότητα της νέας καταστροφής με το ναυάγιο του υπερωκεάνιου το 1912, όταν χάθηκαν 1.500 ψυχές.

«Είμαι αποσβολωμένος εξαιτίας της ομοιότητας με την καταστροφή του Τιτανικού, όταν ο καπετάνιος είχε προειδοποιηθεί επανειλημμένα πως υπήρχε πάγος μπροστά στο πλοίο, μολαταύτα έπλευσε πρόσω ολοταχώς σε περιοχή με παγόβουνα νύχτα χωρίς φεγγάρι», τόνισε ο κ. Κάμερον κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News.

‘Titanic’ director James Cameron on the ‘catastrophic implosion’ of Titan submersible: “I’m struck by the similarity of the Titanic disaster itself, where the captain was repeatedly warned about ice ahead of his ship and yet he steamed at full speed into an ice field.» pic.twitter.com/vO8JkCXS5f

— ABC News (@ABC) June 22, 2023