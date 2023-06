Μέλη των ειδικών δυνάμεων του Ισραήλ με την υποστήριξη ελικοπτέρου σκότωσαν σήμερα τρεις Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους έναν έφηβο, και τραυμάτισαν τουλάχιστον 29 άλλους στη διάρκεια βίαιων συγκρούσεων που ξέσπασαν στη Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στη διάρκεια επιδρομής του στρατού η οποία δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη στις 09:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιδρομή στη Τζενίν για να συλλάβει Παλαιστίνιους, ύποπτους για επιθέσεις, και πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις του αντάλλαξαν πυρά με ενόπλους, χτυπώντας αρκετούς από αυτούς.

Βίντεο που περιήλθε στην κατοχή του Reuters δείχνει έκρηξη να σημειώνεται σε τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού, την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί. Άλλο βίντεο δείχνει ισραηλινό ελικόπτερο να εκτοξεύει πύραυλο.

Στην ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι ελικόπτερο άνοιξε πυρ στη διάρκεια των συγκρούσεων και ότι ένα τεθωρακισμένο όχημά του επλήγη από έκρηξη.

Προς το παρόν δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης ότι στο δεύτερο περιστατικό τραυματίστηκαν πέντε Ισραηλινοί στρατιώτες.

For the first time since 2000, lsraeli occupation forces uses warplanes during a mass raid on Jenin. pic.twitter.com/trRm5ofz5t

Israeli occupation forces have used warplanes to target sites in the Jenin refugee camp, for the first time since the Second Intifada. pic.twitter.com/gjwDzklDEe

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) June 19, 2023