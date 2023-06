Διαδηλώσεις έγιναν σε όλο το Ισραήλ χθες βράδυ κατά των πολιτικών της δεξιάς κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έκαναν πορεία σε πολλές πόλεις, κρατώντας σημαίες και πλακάτ.

Οι διαδηλώσεις αυτή την εβδομάδα ήταν επικεντρωμένες μεταξύ άλλων στην κλιμάκωση της βίας στο πλαίσιο της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης και σε μια κρίσιμη ψηφοφορία στο κοινοβούλιο τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον Τύπο, 100 άνθρωποι από τον αραβικό πληθυσμό έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ από τις αρχές του έτους – σχεδόν τριπλάσιος αριθμός σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Η αστυνομία υπό τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ έχει κατηγορηθεί ότι δεν έχει λάβει αρκετά μέτρα ενάντια σε αυτό το κύμα βίας.

Israeli citizens rally against the IDF murder of Palestinians and Netanyahu’s corrupt and racist government.

Israelis continued protests Saturday for the 23rd week against plans by Prime Minister Benjamin Netanyahu’s far-right government to overhaul the judiciary in the country.https://t.co/qmlnzw8DKb pic.twitter.com/Kh0VuV5sTy

