Ομάδα 99 προσφύγων φέρεται να έχει εγκλωβιστεί σε νησίδα του Έβρου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ομάδα Alarm Phone της οργάνωσης WatchTheMed, μεταξύ 36 άνθρωποι, που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε νησίδα στο Κισσάρι, ήρθαν σε επικοινωνία μαζί τους ζητώντας για βοήθεια.

Λίγο αργότερα, η Alarm Phone κοινοποίησε νέο tweet σύμφωνα με το οποίο ακόμα 63 άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε νησίδα στα Μαράσια Έβρου και πως βρίσκονται εκεί εγκλωβισμένοι εδώ και αρκετές μέρες.

«Ζητούν επειγόντως βοήθεια, έχουμε ενημερώσει την ελληνική αστυνομία» αναφέρει η Alarm Phone.

We have been contacted by a group of 36 people stranded on an islet near #Kissari . They are desperate and ask to be allowed to apply for asylum in Greece. We informed local authorities in #Greece about the need for urgent evacuation! #StopPushbacks pic.twitter.com/snEZSrFj7j

🆘 63 people stranded on an islet on the #Evros river, near #Marasia. Another group reached out to us & reported to be stuck since several days on a different islet. They are calling for urgent assistance. We have informed @hellenicpolice & call for an evacuation of the group. pic.twitter.com/eKyWXki8ig

— Alarm Phone (@alarm_phone) June 19, 2023