Τα μέλη του σώματος ενός 23χρονου Ρώσου που σκοτώθηκε από επίθεση καρχαρία σε παραλία στην πόλη Χουργκάντα της Αιγύπτου, ανασύρθηκαν από το εσωτερικό της κοιλιάς του αρπακτικού, όπως αναφέρει η New York Post.

Ο 23χρονος Vladimir Popov, ρωσικής καταγωγής που ζούσε στην Αίγυπτο, φαίνεται σε τρομακτικό βίντεο να δέχεται επίθεση από έναν καρχαρία τίγρη την περασμένη εβδομάδα και να εξαφανίζεται κάτω από το νερό, ενώ ούρλιαζε για βοήθεια.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα τον καρχαρία συνέλαβαν ειδικοί οι οποίοι τον θανάτωσαν και επιβεβαίωσαν ότι ήταν το αρπακτικό που επιτέθηκε στον Popov, αφού εντόπισαν κομμάτια του σώματός του μέσα στο ζώο.

Ο Popov βρισκόταν στο νερό μαζί με τη φίλη του, η οποία κατάφερε να βγει έξω.

Ένας δύτης που έφτασε στο σημείο αμέσως μετά την επίθεση δήλωσε ότι οι άνθρωποι έσπευσαν να βοηθήσουν το θύμα αφού ένας ναυαγοσώστης από ένα κοντινό ξενοδοχείο σήμανε συναγερμό, αλλά δεν μπόρεσαν να τον φτάσουν εγκαίρως, καθώς η επίθεση κράτησε δευτερόλεπτα.

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, το οποίο φέρεται να είναι από την επίθεση, δείχνει έναν άνδρα να κολυμπά στο νερό πριν δεχτεί επανειλημμένη επίθεση από έναν καρχαρία που κάνει κύκλους γύρω του και στη συνέχεια εξαφανίζεται κάτω από το νερό.

Ο πατέρας του 23χρονου ανέφερε ότι θα αποτεφρώσει τη σορό του γιου του και θα επιστρέψει τις στάχτες στη Ρωσία.

Watch: An eyewitness video shows the moment a shark attacks a Russian citizen near a beach at the Egyptian Red Sea resort of Hurghada.https://t.co/L3I9HyMcHY pic.twitter.com/9PauZSZwhc

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 9, 2023