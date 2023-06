Το «Spider-Man: Across the Spider-Verse» κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις 2 Ιουνίου με μικρούς και μεγάλους να κλείνουν άρον άρον εισιτήρια να παρακολουθήσουν την ταινία στη μεγάλη οθόνη.

Όσοι είδαν πάντως την ταινία κινουμένων σχεδίων παρατήρησαν αρκετά queer στοιχεία, όντας μάλιστα και πεπεισμένοι ότι η Spider Woman ή αλλιως Gwen Stacy είναι τρανς γυναίκα ή αγωνίζεται για τα δικαιώματά τους, όπως γράφει το pinknews.

My biggest argument for the «gwen is trans» thing is that her speech makes more sense in the context that shes trans.

«I was trying so hard to wear this thing the way you want» makes no sense in the context, since he didnt want her to be spider woman regardless of her suit pic.twitter.com/A7KuAp0MFb

— Albert Burger (@kindburp) June 6, 2023