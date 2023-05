Σοκάρει το βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με σκηνές πρωτοφανούς βίας στον χώρο παραλαβής αποσκευών του αεροδρομίου του Σικάγο.

Συγκεκριμένα βλέπουμε μία συμπλοκή περίπου 10 ατόμων, μεταξύ αυτών και γυναικών που φαίνονται να κυλιούνται στο πάτωμα, να τραβάνε η μία τα μαλλιά της άλλης και να ρίχνουν μπουνιές.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι μετά τον καβγά, ένας 18χρονος και μια 20χρονη κατηγορήθηκαν για σωματική βλάβη και συνελήφθησαν.

Sent in video of a brawl this morning at O’Hare International Airport.#Chicago pic.twitter.com/AiiLrobUk8

