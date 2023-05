Ο νέος δήμαρχος του Πόρτσμουθ της Αγγλίας ανέλαβε καθήκοντα υπό τους ήχους των Metallica και με ατάκες στη γλώσσα Κλίνγκον του Star Trek.

Μόνο παραδοσιακή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η τελετή ορκωμοσίας του Τομ Κόουλς, ο οποίος διέσχισε την αίθουσα υπό τους ήχους του τραγουδιού «Eye Of The Beholder» του 1988 των Metallica από το τέταρτο άλμπουμ τους «…And Justice For All» φορώντας την επίσημη ενδυμασία.

Όμως δεν σταμάτησε εκεί με τις… καινοτομίες αλλά συμπεριέλαβε στην ομιλία του απόσπασμα στη γλώσσα Κλίνγκον του Star Trek.

«Αποφάσισα να κάνω αυτό που μου αρέσει και άρεσε στο κοινό»

Μιλώντας στο BBC Radio Solent για τις πρωτοτυπίες στην ορκωμοσία του, ο Τομ Κόουλς είπε ότι αποφάσισε να «βάλει αυτά που του αρέσουν». «Άρεσε στο κοινό, είχα καλό feedback» είπε ο νέος δήμαρχος του Πόρτσμουθ.

Δήλωσε επίσης οπαδός της heavy metal και είπε ότι το τραγούδι που επέλεξε για την είσοδό του είναι «ένα σπουδαίο τραγούδι, με ωραία κλιμάκωση και ρυθμό».