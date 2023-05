Σε κάθε περίπτωση «γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τους Βρετανούς υπουργούς να αρνηθούν ότι το Brexit έχει βλάψει την οικονομία», παρατηρεί η εφημερίδα The Independent.

Οι επικαιροποιημένες εκτιμήσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Ηνωμένου Βασιλείου (OBR) αναφέρουν πλήγμα της τάξης του 4% στο ΑΕΠ και μείωση κατά 15% των εξαγωγών και εισαγωγών, συγκριτικά με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές που θα υπήρχαν, εάν δεν είχε πάρει η χώρα «διαζύγιο» από την ΕΕ.

Ως πρώην «σκιώδης» υπουργός Brexit των Εργατικών και ένθερμος υποστηρικτής της ιδέας ενός νέου δημοψηφίσματος για το θέμα, «ο Κιρ Στάρμερ έκανε εκστρατεία κατά του Brexit και έχασε», παρατηρεί ο πολιτικός σχολιαστής Άντριου Γκράις.

Με τη Βρετανία πλέον να οδεύει στις κάλπες των επόμενων γενικών εκλογών -οι πρώτες με τον Στάρμερ στην ηγεσία της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης- «θα τον επιβραβεύσουν τώρα», αναρωτιέται, «οι ψηφοφόροι του «»Bregret»»;

Οι Εργατικοί δείχνουν όχι μόνο να το έχουν ως δεδομένο -στις δημοσκοπήσεις έρχονται άλλωστε σταθερά πρώτοι, με προβάδισμα ακόμη και 17% έναντι των Συντηρητικών- αλλά καταστρώνουν περαιτέρω σχέδια για την επόμενη ημέρα.

Εφόσον είναι η επόμενη κυβέρνηση, αποκαλύπτει η Telegraph, σχεδιάζουν να δώσουν μελλοντικά δικαίωμα ψήφου στις γενικές εκλογές σε εκατομμύρια ενήλικους πολίτες της ΕΕ που ζουν στη Βρετανία, πληρώνουν φόρους και πληρούν όλα τα κριτήρια για να αποκτήσουν καθεστώς μονίμου κατοίκου (settled status). Σήμερα αριθμούν συνολικά 3,4 εκατομμύρια, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Οι Εργατικοί εξετάζουν επίσης να δοθεί δικαίωμα ψήφου σε 1,4 εκατομμύρια νέους, ηλικίας 16 και 17 ετών.

Εφόσον τα δύο αυτά μέτρα εφαρμοστούν στο μέλλον, υπολογίζεται ότι το εκλογικό σώμα του Ηνωμένου Βασιλείου θα αυξηθεί κατά 8% συνολικά, στη μεγαλύτερη διεύρυνσή του εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Θα μπορούσε, δε, να επεκταθεί κι άλλο, εάν προστεθούν άλλα 2,6 εκατομμύρια μετανάστες από χώρες της ΕΕ, που σήμερα έχουν καθεστώς «προεγκατάστασης» στη Βρετανία.

‘This is their country, this is where they live, this is where they contribute.’

