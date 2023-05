Σε δημοπρασία βγαίνουν στη Βρετανία δύο «πονηρές» κάρτες που είχε στείλει η πριγκίπισσα Νταϊάνα στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

Αναλυτικότερα, οι συγκεκριμένες κάρτες θα βγουν σε δημοπρασία από τον οίκο Dominic Winter Auctioneers.

Υπολογίζεται ότι η τιμή τους μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 5.000 λίρες.

Την είδηση αναπαράγουν μια σειρά από βρετανικά ΜΜΕ.

Princess Diana sent two cards that feature sexual innuendo to the foreign King and they both featured handwritten messages from the royalhttps://t.co/6TUyu00iTP

— Daily Express (@Daily_Express) May 15, 2023